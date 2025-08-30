Thứ Bảy, 30/8/2025
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Quốc Duẩn| 30/08/2025 00:27

Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Người dân nô nức đổ về trung tâm Thủ đô

Dù buổi tổng duyệt chỉ diễn ra sau khoảng 12 tiếng, từ rất sớm, người dân Hà Nội đã tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm để tìm chỗ đẹp theo dõi. Không khí phấn khởi lan tỏa khi từng nhóm gia đình, bạn bè kiên nhẫn chờ đợi bất chấp thời tiết mưa nắng.

535399294_1225139602984151_5685138745392515196_n.jpg
Nguồn: Thông tin Chính phủ

Nhiều người từ các tỉnh thành khác cũng đổ về Thủ đô với niềm tự hào và háo hức, góp phần tạo nên sắc màu rộn ràng cho ngày hội lớn của cả dân tộc.

Khán đài cộng đồng bên vỉa hè phố cổ

Trên nhiều tuyến đường, lực lượng địa phương dựng nhà bạt dã chiến, bố trí tình nguyện viên hỗ trợ phát nước, đồ ăn nhẹ và ghế ngồi cho bà con.

Song song, nhiều hộ dân và cửa hàng đã tự nguyện mở cửa, sắp xếp bàn ghế ngoài hiên để cùng nhau theo dõi đoàn diễu binh. Những hành động giản dị ấy biến vỉa hè thành “khán đài cộng đồng”, nơi người quen và cả những người chưa từng gặp cũng có thể ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện và chờ đợi trong không khí đoàn kết, ấm áp.

Đài PTTH Hà Nội

      Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

