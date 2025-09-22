Thứ Hai, 22/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Tổng thống Pháp cho rằng: Việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là không thể

Mỹ Nga 22/09/2025 06:58

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga sẽ vi phạm pháp luật.

Ảnh màn hình 2025-09-22 lúc 06.18.06
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 21/9 cho biết, việc tịch thu tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga là không thể, bởi điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

"Những tài sản này không thể bị tịch thu từ Ngân hàng Trung ương ngay cả trong tình huống như vậy. Tôi tin rằng đây là vấn đề của sự tin tưởng, và điều rất quan trọng là các quốc gia của chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc tế", Tổng thống Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, việc vi phạm luật pháp quốc tế có thể biến thành "sự khởi đầu của sự hỗn loạn".

"Chúng tôi có thể dự đoán được và sẽ không làm bất cứ điều gì không thể với những tài sản bị đóng băng này”, Tổng thống Macron cho hay.

Trước đó, vào ngày 17/9, cơ quan lưu ký Euroclear của Bỉ nói với RIA Novosti rằng họ vẫn chưa nhận được đề xuất cụ thể từ Liên minh châu Âu về việc sử dụng tài sản, nhưng đã biết về các kế hoạch như vậy.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, EU và các nước thành viên G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ đô la nằm trong tài khoản của Euroclear - một trong những hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Vào cuối tháng 8, Welt am Sonntag đã báo cáo, trích dẫn dữ liệu từ Uỷ ban châu Âu, rằng EU đã chuyển 10,1 tỷ euro từ Ngân hàng Nga các khoản tiền bị đóng băng sang Ukraine từ tháng 1 đến tháng 7.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ở Pháp nói về cách ứng xử kỳ lạ của Tổng thống Macron

Ở Pháp nói về cách ứng xử kỳ lạ của Tổng thống Macron

Tổng thống Macron đồng ý yêu cầu của Mỹ về chịu trách nhiệm ở Ukraine

Tổng thống Macron đồng ý yêu cầu của Mỹ về chịu trách nhiệm ở Ukraine

Tổng thống Macron yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza và Liban

Tổng thống Macron yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza và Liban

Tổng thống Macron kêu gọi châu Âu xem xét lại quan hệ với Nga trong tương lai

Tổng thống Macron kêu gọi châu Âu xem xét lại quan hệ với Nga trong tương lai

Đọc tiếp

Ở Pháp nói về cách ứng xử kỳ lạ của Tổng thống Macron

Ở Pháp nói về cách ứng xử kỳ lạ của Tổng thống Macron

Tổng thống Macron đồng ý yêu cầu của Mỹ về chịu trách nhiệm ở Ukraine

Tổng thống Macron đồng ý yêu cầu của Mỹ về chịu trách nhiệm ở Ukraine

Tổng thống Macron yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza và Liban

Tổng thống Macron yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza và Liban

Tổng thống Macron kêu gọi châu Âu xem xét lại quan hệ với Nga trong tương lai

Tổng thống Macron kêu gọi châu Âu xem xét lại quan hệ với Nga trong tương lai

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Tổng thống Pháp cho rằng: Việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là không thể

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO