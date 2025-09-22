Quốc tế Tổng thống Pháp cho rằng: Việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là không thể Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga sẽ vi phạm pháp luật.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 21/9 cho biết, việc tịch thu tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga là không thể, bởi điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

"Những tài sản này không thể bị tịch thu từ Ngân hàng Trung ương ngay cả trong tình huống như vậy. Tôi tin rằng đây là vấn đề của sự tin tưởng, và điều rất quan trọng là các quốc gia của chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc tế", Tổng thống Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, việc vi phạm luật pháp quốc tế có thể biến thành "sự khởi đầu của sự hỗn loạn".

"Chúng tôi có thể dự đoán được và sẽ không làm bất cứ điều gì không thể với những tài sản bị đóng băng này”, Tổng thống Macron cho hay.

Trước đó, vào ngày 17/9, cơ quan lưu ký Euroclear của Bỉ nói với RIA Novosti rằng họ vẫn chưa nhận được đề xuất cụ thể từ Liên minh châu Âu về việc sử dụng tài sản, nhưng đã biết về các kế hoạch như vậy.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, EU và các nước thành viên G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ đô la nằm trong tài khoản của Euroclear - một trong những hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Vào cuối tháng 8, Welt am Sonntag đã báo cáo, trích dẫn dữ liệu từ Uỷ ban châu Âu, rằng EU đã chuyển 10,1 tỷ euro từ Ngân hàng Nga các khoản tiền bị đóng băng sang Ukraine từ tháng 1 đến tháng 7.