Quốc tế Tổng thống Macron đồng ý yêu cầu của Mỹ về chịu trách nhiệm ở Ukraine Tổng thống Macron cho rằng, các nước châu Âu cần phải xem xét lại trách nhiệm về vấn đề Ukraine, cũng như vai trò trên thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 14/2, trước những bình luận mới nhất của Nhà Trắng về Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times rằng, các nước châu Âu phải xem xét lại vai trò của mình trên thế giới.

"Tổng thống Trump đang nói với châu Âu rằng bây giờ chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tôi tin rằng đó chính xác là điều chúng ta phải làm" – Tổng thống Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng, ông không ngạc nhiên trước hành động gần đây của Tổng thống Trump. Theo ông Macron, quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ tạo không gian để châu Âu xoay xở.

"Nó giống như một cú sốc điện. Chúng ta cần một sự thay đổi, cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Đối với người châu Âu, đây sẽ là một cú sốc lớn" - ông Macron nói tiếp.

Nhà lãnh đạo Pháp gợi ý rằng, để đạt được sự thức tỉnh về mặt chiến lược, châu Âu cần tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bãi bỏ quy định cũng như hội nhập tất cả các ngành công nghiệp của mình.

Trước đó ngày 9/2, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Walz cho biết, châu Âu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ngoài ra, cũng trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Tổng thư ký NATO Mark Rutte xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh ở Bắc Cực, khi trả lời câu hỏi về ý tưởng sáp nhập Greenland của ông Trump. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết mối lo ngại của Tổng thống Trump về an ninh của các tuyến đường biển Bắc Cực là "đáng trân trọng" nhưng phải được các đồng minh NATO cùng nhau giải quyết.

"Tôi đã yêu cầu Tổng thư ký NATO Mark Rutte xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh ở Bắc Cực, bao gồm cả thông qua các hoạt động quân sự chung" – Financial Times trích lời Tổng thống Macron.