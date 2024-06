Quốc tế Tổng thống Macron không loại trừ khả năng tiếp tục đối thoại với Tổng thống Putin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ tiếp tục đối thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti ngày 25/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ tiếp tục đối thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh rằng, ông không loại trừ khả năng có một cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin về chủ đề này hay chủ đề khác.

“Tôi tin vào sức mạnh của đối thoại và tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin... Không có đối thoại nào trong vài tháng qua, nhưng tôi không ngại đối thoại về chủ đề này hay chủ đề khác, bao gồm cả về vấn đề nhà máy điện hạt nhân hoặc về vấn đề khác. Tuy nhiên, thành thật nói rằng, tôi nghĩ việc tiếp tục đối thoại luôn là điều quan trọng” - Tổng thống Macron cho biết trên chương trình podcast Génération Do It Yourself (GDIY).

Đồng thời, nhà lãnh đạo Pháp không giải thích ý của ông là gì khi đề cập tới nhà máy điện hạt nhân.

Vào tháng 3/2024, trong một cuộc phỏng vấn với France 2, Tổng thống Macron đã bác bỏ giả định rằng Tổng thống Putin đã hạ nhiệt trong mối quan hệ giữa 2 người. Ông Macron nhắc lại rằng, khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, ông đã có một số cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng, Nga sẵn sàng tiếp tục tương tác với Pháp và có mối liên lạc tốt hơn với Tổng thống Macron, nhưng nhà lãnh đạo Pháp đã cắt đứt những sợi dây đó.