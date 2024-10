Quốc tế Tổng thống Putin cải tổ Hội đồng An ninh Nga Tổng thống Nga Putin đã bổ sung các thành viên mới vào Hội đồng An ninh Liên bang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, ngày 30/9 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ sung thành viên của Hội đồng An ninh Nga.

“Bao gồm những người sau đây trở thành thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga: A. G. Dyumin - trợ lý tổng thống, A. L. Linets – Tổng cục trưởng Tổng cục các chương trình đặc biệt của tổng thống; D. V. Manturov - phó thủ tướng thứ nhất; V. I. Skvortsova – người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học liên bang” – sắc lệnh viết.

Ngoài ra, Tổng thống Putin bãi nhiệm Vladimir Yakushev – quyền thư ký của Đại hội đồng nước Nga thống nhất, ra khỏi Hội đồng An ninh. Ông Yakushe từng là thành viên của Hội đồng với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống tại Quận Liên bang Ural, nhưng tuần trước ông đã được luân chuyển sang làm việc tại Hội đồng Liên bang.

Ngoài ra, Tổng thống Putin đã gia hạn thời hạn phục vụ liên bang của Thứ trưởng Hội đồng An ninh Alexander Grebenkin cho đến ngày 13/10/2025.

Trước đó vào tháng 6/2024, nhà lãnh đạo Nga cũng đã cải tổ Hội đồng An ninh. Theo đó, ký sắc lệnh giữ ông Nikolai Patrushev, cựu thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và là đồng minh thân cận hàng đầu của ông Putin, ở lại cơ quan trên với tư cách thành viên thường trực. Động thái được đánh giá là bất ngờ sau khi ông Patrushev phải nhường ghế thư ký hội đồng cho cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu hồi tháng 5/2024.

Bên cạnh ông Patrushev, sắc lệnh vào tháng 6/2024 Tổng thống Putin ký cũng điền tên Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và ông Shoigu làm thành viên thường trực Hội đồng An ninh.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga là cơ quan cố vấn cho tổng thống Nga về vấn đề quản lý và triển khai chính sách an ninh quốc gia. Hội đồng này do tổng thống Nga bổ nhiệm và hoạt động trực tiếp dưới quyền tổng thống. Hội đồng An ninh không có quyền hành trực tiếp với các cơ quan an ninh và các bộ trong Chính phủ Nga.

Hội đồng An ninh Nga có 30 thành viên, bao gồm 12 thành viên thường trực. Chủ tịch hội đồng đang là Tổng thống Putin và Phó chủ tịch hội đồng là cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev.