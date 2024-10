Quốc tế Tổng thống Putin trình Duma phê chuẩn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên Tổng thống Putin đệ trình với Duma Quốc gia phê chuẩn thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng TASS, ngày 14/10 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia phê chuẩn thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tài liệu đệ trình có đoạn: “Phê chuẩn thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6/2024”.

Hiệp ước quy định rằng các bên liên tục duy trì và phát triển, có tính đến luật pháp của các nước và nghĩa vụ quốc tế, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước, các vấn đề nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Các bên nỗ lực thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng.

Văn bản của hiệp ước nêu rõ rằng, trong trường hợp có mối đe dọa trực tiếp về một hành động tấn công vũ trang chống lại một trong các bên, theo yêu cầu của một trong các bên, sẽ ngay lập tức sử dụng các kênh song phương để tham vấn nhằm phối hợp đưa ra các giải pháp, lập trường và nhất trí về các biện pháp thực tế khả thi để hỗ trợ lẫn nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ mối đe dọa đang nổi lên.

Nếu một trong các bên bị một quốc gia hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang và do đó rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện mà mình có theo Điều 51 của Công ước Hiến chương Liên hợp quốc, phù hợp với pháp luật của Liên bang Nga và CHDCND Triều Tiên.

“Mỗi bên cam kết không ký kết các thỏa thuận với quốc gia thứ ba, nhằm chống lại chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn và phát triển các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa cũng như các lợi ích quan trọng khác của bên kia, đồng thời không tham gia vào các hành động như vậy. Các bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình vào mục đích vi phạm chủ quyền, an ninh hoặc toàn vẹn lãnh thổ của bên kia”, thỏa thuận hợp tác nêu rõ.