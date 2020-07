Tổng thống Trump gỡ khó bài toán kinh tế trong cuộc đua nước rút

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ tiến hành một cuộc vận động tranh cử ngoài trời tại bang New Hampshire vào cuối tuần này. Sau cuộc vận động tranh cử không mấy thành công tại Oklahoma hồi tháng trước, sự kiện tại New Hampshire lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lấy lại đường hướng cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, nhất là trong bối cảnh cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Donald Trump đang bị đối thủ của đảng Dân chủ Joe Biden vượt lên với khoảng cách khá xa.

(Baonghean.vn) - Triều Tiên đã giật sập văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở Kaesong ngày 16/6 vừa qua, nơi đóng vai trò như đại sứ quán hai nước. Những tờ báo lớn của Mỹ như Washington Post, New York Times và The Wall Street hôm 17/6 đã xuất bản các trích đoạn từ cuốn "Những màn trả đũa chính trị" hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, gây náo loạn chính quyền Tổng thống Trump.