Quốc tế Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đã sẵn sàng ngừng bắn và bày tỏ hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ đàm phán về lệnh này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 17/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng bắn.

"Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ đàm phán một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn", Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Anh Sky News.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn lớn.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu việc chuyển giao 17 hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine có còn được lên kế hoạch hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đã hỏi phóng viên này đến từ đâu. Phóng viên cho hay "đến từ Ukraine".

"Tôi yêu Ukraine. Tôi yêu người dân Ukraine. Vì vậy, tôi nghĩ đó là giọng Ukraine. Nhưng đất nước này đang gặp rắc rối nghiêm trọng", Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp báo giới trước khi lên đường có chuyến thăm tới Vương quốc Anh.

"Điều này không bao giờ nên xảy ra. Đây là một cuộc chiến tranh không bao giờ nên xảy ra. Đất nước đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng, nhưng tôi sẽ chấm dứt nó", Tổng thống Trump nói thêm, và không đề cập đến việc bán vũ khí.

RIA Novosti cho hay, Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc gây sức ép lên Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là vô ích; Nga có lập trường về lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, Moskva sẵn sàng thảo luận các khía cạnh chính trị của giải pháp với Ukraine, và làm việc dưới bất kỳ hình thức nào, trong khi Moskva vẫn chưa nhận được phản hồi từ Kiev về đề xuất thành lập 3 nhóm công tác để xem xét cụ thể hơn các vấn đề nhân đạo, quân sự và chính trị, do phía Nga đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Istanbul năm 2022. Ngoài ra, Moskva cho biết, chính Tổng thống Zelensky đã từ chối lời mời của Tổng thống Vladimir Putin tới Nga để đàm phán.