Tống tiền bằng ảnh 'nóng' từ điện thoại nhặt được

Nguyễn Thế Bình, 18 tuổi, mở chiếc điện thoại di động nhặt được trên đường thấy nhiều ảnh nhạy cảm nên dùng để uy hiếp chủ nhân, đòi 10 triệu đồng.

Ngày 22/10, Bình, quê huyện Thanh Oai, bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) củng cố hồ sơ để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Bình vừa đỗ một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/10, Bình nhặt được một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y55 ở đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Về nhà, Bình dò cách sử dụng, sau đó truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của chiếc điện thoại này. Khi thấy nhiều ảnh "nóng", anh ta nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản nên nhắn tin cho bạn trai của chủ nhân điện thoại để tống tiền.

Bình đe doạ nếu không đưa 10 triệu đồng, anh ta sẽ gửi các hình ảnh này cho người khác cùng xem.

Khoảng 19h ngày 15/10, Bình đang nhận 10 triệu đồng ở khu vực cây xăng trong khu đô thị Xa La, quận Hà Đông thì bị cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân bắt giữ. Hồ sơ vụ án sau đó được Công an quận Thanh Xuân chuyển cho Công an quận Hà Đông xử lý theo thẩm quyền.