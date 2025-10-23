Toyota Land Cruiser FJ 2026: Off-road cỡ nhỏ, máy 2,7 lít Land Cruiser FJ dùng khung gầm rời IMV cập nhật, động cơ 2,7 lít 161 mã lực, 246 Nm, 6AT và 4WD bán thời gian. Toyota không bán tại Mỹ, châu Âu, tập trung châu Á và Mỹ Latinh.

Toyota khởi động lại di sản địa hình theo cách thực dụng với Land Cruiser FJ mới: một SUV off-road cỡ nhỏ, khung gầm rời, phát triển trên nền tảng IMV cập nhật và sản xuất tại Thái Lan. Trọng tâm của dự án là độ bền, tính tiết kiệm và dễ sửa chữa – những yếu tố mà các thị trường mới nổi đánh giá cao. Trên giấy tờ, FJ 2026 sử dụng động cơ xăng 2TR-FE 2,7 lít, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Dù nhận được nhiều quan tâm quốc tế, Toyota xác nhận Land Cruiser FJ sẽ không bán tại Mỹ và châu Âu do bài toán chi phí nhập khẩu và khác biệt thị hiếu; thay vào đó, xe hướng đến Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi. FJ nhỏ hơn đáng kể so với Land Cruiser 250, đồng thời nhẹ hơn khoảng 300 kg, với trọng lượng khoảng 1.900 kg.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 hướng tới khách hàng ưa địa hình tại các thị trường mới nổi

Hình khối vuông vức, gợi nhớ concept Compact Cruiser EV

Thiết kế của Land Cruiser FJ mới mang nhiều cảm hứng từ mẫu ý tưởng Compact Cruiser EV ra mắt năm 2021, với thân xe vuông vức, các mảng bề mặt rõ ràng, chú trọng công năng. Cách tiếp cận này đặt mục tiêu tối ưu khả năng quan sát, dễ lắp đặt phụ kiện off-road và hạn chế hư hại khi vận hành trên đường xấu.

So với Land Cruiser 250 và 300, FJ rút gọn tỷ lệ tổng thể để linh hoạt trong đô thị và đường hẹp – đặc trưng các thị trường mục tiêu. Những chi tiết như vòm bánh khỏe khoắn, cản trước/sau thiết kế gọn và khoảng nhô ngắn thường giúp cải thiện góc tiếp cận và góc thoát. Dù thông số chi tiết chưa công bố, định hướng kỹ thuật của FJ cho thấy ưu tiên hiệu quả địa hình hơn là điểm trang.

Ngôn ngữ thiết kế thực dụng, nhiều mảng khối thẳng, dễ gắn phụ kiện phục vụ off-road

Cabin hướng tới bền bỉ, thực dụng

Toyota nhấn mạnh triết lý bền bỉ, tiết kiệm và dễ sửa chữa cho FJ. Điều đó gợi mở một khoang lái ưu tiên công năng, bố trí trực quan và vật liệu dễ vệ sinh – phù hợp điều kiện khí hậu, đường sá đa dạng ở các thị trường mới nổi. Tuy vậy, chi tiết trang bị nội thất cụ thể (cụm màn hình, kết nối, tiện nghi ghế ngồi) hiện chưa được công bố.

Với tệp khách hàng mục tiêu, các giải pháp cơ khí đơn giản, dễ thay thế phụ tùng có thể được đề cao. Khi thông tin chính thức về táp-lô, hệ thống giải trí và cấu hình ghế được Toyota công bố, chúng tôi sẽ cập nhật đánh giá chi tiết hơn.

Động cơ 2TR-FE và 4WD bán thời gian: chọn bền bỉ thay vì chạy đua công suất

Trung tâm hệ truyền động của FJ là động cơ xăng 2TR-FE 2,7 lít, bốn xi-lanh hút khí tự nhiên – một mẫu máy đã chứng minh độ bền trong dải sản phẩm Toyota. Mức công suất công bố 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa cầu sau và 4WD khi cần tăng độ bám.

Với trọng lượng khoảng 1.900 kg, tỉ số công suất/trọng lượng của FJ không hướng tới tăng tốc, mà phục vụ độ bền, tính ổn định và khả năng kiểm soát ở dải tốc thấp – đặc biệt trong điều kiện địa hình. Khung gầm rời tiếp tục là nền tảng cốt lõi, cho phép chịu xoắn tốt hơn khi off-road và thuận lợi cho việc nâng cấp hệ treo, lốp, mâm và các tấm bảo vệ gầm.

Khung gầm rời kết hợp 4WD bán thời gian là cấu hình kinh điển của dòng Land Cruiser

An toàn và hỗ trợ lái: thông tin còn bỏ ngỏ

Toyota chưa công bố gói trang bị an toàn chi tiết cũng như xếp hạng thử nghiệm va chạm độc lập dành cho FJ. Những tính năng hỗ trợ lái nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo va chạm trước, giữ làn… chưa được xác nhận. Khi có dữ liệu chính thức, đặc biệt về cấu hình 6 túi khí hay các công nghệ hỗ trợ đổ đèo, khóa vi sai, chúng tôi sẽ cập nhật.

Định vị và chiến lược thị trường: “chiếc xe toàn cầu của người dân”

Theo Toyota, FJ được sản xuất tại Thái Lan cho các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi. Hãng không phân phối tại Mỹ và châu Âu do chi phí nhập khẩu cao (bao gồm mức thuế 19% với xe sản xuất ở Thái Lan) và khác biệt thị hiếu – khách hàng phương Tây ưa SUV lớn hơn, mạnh hơn như Land Cruiser 250 hoặc Sequoia.

Định vị của FJ nằm dưới Land Cruiser 250, tập trung giá trị cốt lõi: bền bỉ, dễ vận hành và dễ sửa chữa. Đây là hướng đi nhất quán để duy trì ADN Land Cruiser nhưng trong một “gói” gọn gàng, khả dụng hơn với đại đa số người dùng ở thị trường mới nổi.

FJ không bán tại Mỹ và châu Âu; Toyota ưu tiên châu Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi

Bảng thông số kỹ thuật chính (theo công bố ban đầu)

Hạng mục Thông số Nền tảng IMV cập nhật, khung gầm rời Động cơ Xăng 2TR-FE, 2,7 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên Công suất 161 mã lực Mô-men xoắn 246 Nm Hộp số Tự động 6 cấp Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian Trọng lượng Khoảng 1.900 kg Sản xuất Thái Lan Phân phối Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi Không phân phối Mỹ, châu Âu Mốc thời gian Dự kiến ra mắt thị trường từ giữa năm 2026 (châu Á, Mỹ Latinh)

Kết luận: một Land Cruiser “đúng chất” cho số đông

Land Cruiser FJ 2026 là lời đáp thực dụng cho nhu cầu SUV địa hình: khung gầm rời, 4WD bán thời gian, động cơ 2,7 lít quen thuộc và định hướng bền bỉ. Việc không bán tại Mỹ và châu Âu phản ánh bài toán chi phí và định vị, nhưng ở những thị trường mục tiêu, FJ có cơ hội trở thành mẫu xe “đi mọi nơi” theo đúng tinh thần Land Cruiser.

Ưu điểm

Khung gầm rời, 4WD bán thời gian, cấu hình bền bỉ cho off-road.

Động cơ 2TR-FE phổ biến, dễ bảo dưỡng, phù hợp thị trường mới nổi.

Kích thước gọn hơn Land Cruiser 250, trọng lượng nhẹ hơn khoảng 300 kg.

Hạn chế

Công suất ở mức khiêm tốn so với mặt bằng SUV hiện nay.

Chưa công bố trang bị an toàn và ADAS; thiếu dữ liệu thử nghiệm va chạm.

Không phân phối tại Mỹ và châu Âu.