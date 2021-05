TP. Vinh: Bất chấp dịch bệnh, nhiều quán bia vẫn đông nghẹt người dịp cuối tuần

Đơn cử như các quán bia xung quanh hồ Goong trong tối 14/5, mỗi quán dao động từ 20 - 50 khách, hầu như không có ghế trống, việc hạn chế tập trung đông người hay duy trì khoảng cách an toàn không được quan tâm, các chủ quán đua nhau chỉ đạo nhân viên chào mời khách...

Bà Phan Thị Mùi, người dân phường Trường Thi bức xúc: "Dịch đang diễn biến phức tạp, ngày nào cả nước cũng có ca nhiễm mới thì việc tập trung đông người thời điểm này là không chấp nhận được, lỡ may có người dương tính hoặc có F1, F2 thì truy vết thế nào được khi khách ra vào như đi chợ...".

Dãy quán bia tại đường Phan Sỹ Thục khách ngồi kín trong tối 14/5. Ảnh: P.V

Được biết, thời điểm Nghệ An xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng vào ngày 6/5, các hàng quán đã trở nên vắng vẻ, đìu hiu do người dân hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên chỉ 1 tuần sau, khi Nghệ An không xuất hiện ca nhiễm mới, tâm lý chủ quan với dịch bệnh đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều người đổ ra đường giao lưu, gặp gỡ; dịp cuối tuần, các quán bia tập trung rất đông người.