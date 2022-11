TP Vinh: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại điểm bán hoa ở đường Lê Mao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại các điểm bán hoa trên đường Lê Mao, lực lượng chức năng TP. Vinh đã ra quân nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại khu vực này.

Sau nhiều ý kiến đề xuất, đóng góp, thành phố Vinh đã cho phép các gánh hoa dạo hoạt động tại 2 địa điểm, bao gồm vỉa hè đường Lê Mao và vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu từ ngày 15/11. Tuy nhiên thực tế, sau gần 1 tuần đi vào hoạt động, các gánh hoa vẫn gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của P.V, mặc dù được phép hoạt động tại 2 khu vực, tuy nhiên thực tế, các gánh hoa chỉ trưng bày, kinh doanh trên tuyến đường Lê Mao. Trong khi đó, khu vực vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu, vốn dĩ có không gian rộng lớn, lòng đường rộng rãi lại không có hoặc ít xe hoa nào hoạt động làm cho đường Lê Mao chật chội và có những thời điểm mất an toàn giao thông.

Đơn cử như dịp cuối tuần vừa qua, tuyến đường Lê Mao nhộn nhịp khách đến chụp hình, ước tính lên đến hàng trăm lượt người trong ngày. Tuy nhiên, song song với tình trạng đông vui đó là việc người dân vô tư dựng xe ô tô thành hàng dài dưới lòng đường, thợ ảnh và mẫu chụp tràn xuống đường Lê Mao để check - in.

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng này, chính quyền phường Lê Mao đã cắt cử lực lượng tuần tra, xử lý tình trạng lộn xộn tại các gánh hoa trên đường Lê Mao.

Ông Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết: Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, trong chiều 21/11, lực lượng trật tự đô thị phường đã ra quân chấn chỉnh việc kinh doanh, trưng bày hoa trên đường Lê Mao. Yêu cầu các hộ kinh doanh hoa phải thực hiện nghiêm túc các quy định, bao gồm việc sắp xếp xe hoa gọn gàng trên vỉa hè, không bày hoa lộn xộn và có trách nhiệm nhắc nhở người chụp ảnh không được tràn xuống lòng đường. Đối với thợ ảnh chỉ được phép tác nghiệp trên vỉa hè.

"Do đây là mô hình mới được triển khai trên địa bàn thành phố, do đó, khó tránh khỏi những bất cập trong thời gian đầu. Thực tế địa phương mới lập biên bản xử phạt 1 hộ kinh doanh hoa trong ngày đầu tiên với số tiền 350.000 đồng. Những ngày sau đều chủ yếu nhắc nhở, chưa tiến hành xử phạt hành chính để tạo điều kiện cho người kinh doanh cũng như nhân dân vui chơi. Mặc dù vậy, nếu thời gian tới người bán hoa và người dân không tuân thủ việc đảm bảo an toàn giao thông, cố tình tái phạm thì địa phương sẽ xử phạt nghiêm minh theo quy định" - ông Trần Xuân Hải nhấn mạnh.

Qua trao đổi, lãnh đạo TP. Vinh cho biết: Trong thời gian đầu hoạt động, mặc dù đã tạo được nét mới cho thành phố, tuy nhiên, tình trạng lộn xộn tại điểm bán hoa trên đường Lê Mao vẫn diễn ra khá phổ biến. Do đó, trước mắt, thành phố giao trách nhiệm cho phường Lê Mao quản lý, chấn chỉnh kịp thời. Nếu như không khả thi, thành phố sẽ tạm dừng việc kinh doanh, trưng bày hoa tại đường Lê Mao.