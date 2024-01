TP. Vinh cho phép kinh doanh hoa, cây cảnh Tết tại 8 khu vực

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Tại những điểm này, người kinh doanh hoa, cây cảnh Tết phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo quy định.

Hiện nay, nhu cầu mua bán hoa, cây cảnh chơi Tết đang tăng cao. Vấn đề mặt bằng cho phép kinh doanh mặt hàng này luôn được các tiểu thương quan tâm, người dân cũng muốn biết các địa điểm để mua hoa, cây cảnh chơi Tết.

Nhu cầu mua bán hoa, cây cảnh dịp Tết tăng cao. Ảnh: Quang An

Thông tin từ phòng Quản lý đô thị TP.Vinh cho biết, thành phố đã có văn bản cho phép kinh doanh hoa, cây cảnh Tết tại 8 khu vực trên địa bàn. Cụ thể:

- Khu vực bãi đậu xe trước cổng chính Công viên Trung tâm.

- Khuôn viên Nhà văn hóa Lao động tỉnh.

- Khu đất dự án của Công ty CP Phát triển Hoa Sen, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An tại đường Lê Nin thuộc địa bàn phường Hưng Dũng và vị trí Sân vận động phường Hưng Dũng tiếp giáp đường Nguyễn Phong Sắc.

- Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính Tỉnh tiếp giáp đường Lê Nin và đường Lê Hồng Phong.

- Sân vận động phường Bến Thủy tiếp giáp đường Lý Nhật Quang, đường Hoàng Thị Loan.

- Các vị trí đất trống, bãi đậu xe xung quanh sân vận động Vinh (khi có văn bản đồng ý của chủ quản lý khu đất); vị trí tại khu đất quy hoạch xây dựng nhà thờ và các công trình phụ trợ Giáo xứ Cầu Rầm (UBND phường Cửa Nam phối hợp Giáo xứ Cầu Rầm để thống nhất việc tổ chức, quản lý chợ hoa).

- Sân vận động xã Hưng Chính tiếp giáp QL 46.

- Sân bóng các xóm: Kim Trung, Kim Chi, Kim Nghĩa, xã Nghi Ân.

Khu vực trước Công viên Trung tâm TP.Vinh là một trong những điểm được phép kinh doanh hoa, cây cảnh. Ảnh: Quang An

Các phường, xã được đề xuất với UBND thành phố bổ sung vị trí khác phù hợp ngoài các vị trí trên (không sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường các tuyến đường để kinh doanh, buôn bán và chỉ được triển khai khi có văn bản chấp thuận của UBND thành phố).

Thành phố Vinh yêu cầu các điểm kinh doanh hoa này phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

Các tiểu thương tuyệt đối không được phép kinh doanh ngoài các địa điểm được UBND thành phố cho phép nêu trên. Nếu phường xã nào để tình trạng kinh doanh, buôn bán trên lòng đường, vỉa hè thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Một vị trí trên tuyến đường 72 mét hiện đã cấm bán hoa, cây cảnh do không đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Quang An

Quá trình mua bán hoa Tết tại các điểm này phải bảo vệ cây xanh, mặt bằng vỉa hè và các công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực tổ chức. Có giải pháp đảm bảo sau khi kết thúc chợ hoa vào chiều ngày 09/02/2024 (tức 30 tháng 12 Âm lịch), hoàn trả nguyên trạng mặt bằng và vệ sinh môi trường sạch sẽ khu vực tổ chức chợ hoa Xuân.

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Hiện nay, TP.Vinh đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có vị trí tổ chức chợ hoa Xuân trực tiếp làm việc với các công ty, đơn vị chủ quản để thỏa thuận sử dụng tạm thời mặt bằng tổ chức chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024. Quản lý tốt các chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết đảm bảo “An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian diễn ra.

Người dân mua cây cảnh chưng Tết. Ảnh: Quang An

TP.Vinh cũng chỉ đạo công an thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp cùng UBND các phường, xã tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn nhân dân trong việc mua bán hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đúng vị trí các chợ hoa, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh trên lòng đường, lề đường, vỉa hè. Công an thành phố, Công an các phường, xã tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông được thông suốt.