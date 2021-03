TP.Vinh: Hoa tươi ế ẩm, hoa sáp tiêu thụ mạnh trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3

Từ đầu tháng 3, chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Trường Thi (TP.Vinh) đã liên hệ với các vườn hoa tại Đà Lạt, Hà Nội để nhập hàng về phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Năm nay, do điều kiện dịch Covid - 19 nên chị đã chủ động nhập lượng hoa ít hơn so với các năm trước, mặc dù vậy, do giá hoa tươi tăng cao nên chi phí đầu vào cũng không hề giảm đi.