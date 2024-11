Pháp luật Chi cục Kiểm lâm xác minh thông tin Báo Nghệ An phản ánh việc trồng sâm Ngọc Linh tác động tiêu cực đến rừng phòng hộ Puxailaileng Ngày 31/10/2024, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 1105 /KL-QLBVR chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 kiểm tra, xác minh thông tin Báo Nghệ An phản ánh việc trồng sâm Ngọc Linh tác động tiêu cực đến rừng phòng hộ Puxailaileng.

Văn bản số 1105/KL-QLBVR ngày 31/10/2024 của Chi cục Kiểm lâm. Ảnh: Nhật Lân

Tại văn bản này nêu: “Ngày 29/10/2024 và 30/10/2024, Báo Nghệ An có bài viết “Việc trồng dược liệu của Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh tác động tiêu cực đến rừng phòng hộ đầu nguồn Puxailaileng”. Nội dung phóng sự phản ánh: “Bắt đầu từ tháng 10/2023, Công ty CP Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh triển khai trồng cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại Khoảnh 8, Tiểu khu 490, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) - lõi vùng bảo tồn đa dạng sinh học Puxailaileng; vậy nhưng, thời gian thực hiện mới hơn 1 năm đã có đơn của công dân “tố” hành vi xâm hại rừng phòng hộ đầu nguồn...”.

Để kịp thời xử lý thông tin phản ánh của Báo Nghệ An và những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, chính quyền địa phương xã Na Ngoi và đơn vị có liên quan, tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung có liên quan theo Báo Nghệ An phản ánh (số báo ngày 29/10 và 30/10/2024).

Hình ảnh phát cây rừng tạo mặt bằng, làm luống trồng cây sâm Ngọc Linh tháng 11/2023 tại Khoảnh 8, Tiểu khu 490, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. (ảnh công dân có đơn cung cấp)

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật Lâm nghiệp theo đúng quy định (nếu có). Báo cáo giải trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong vụ việc vi phạm nêu trên, đề xuất giải pháp xử lý, nhằm ngăn chặn triệt để tình hình phá rừng trái pháp luật (nếu có).

Cùng với đó, làm việc cụ thể với Công ty CP Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh về các nội dung liên quan Báo Nghệ An phản ánh nêu trên, để làm rõ bản chất sự việc và cùng phối hợp xử lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Vùng rừng phòng hộ Khoảnh 8, Tiểu khu 490, xã Na Ngoi trắng xóa màu bạt ni lông của các lán trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: Nhóm P.V Pháp luật - Bạn đọc

Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chủ rừng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát rừng, nắm chắc mọi diễn biến tình hình an ninh rừng tại địa phương để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng quy định.

Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đề nghị xác minh làm rõ những thông tin do Báo Nghệ An số ngày 29/10 và 30/10/2024 phản ánh về việc trồng dược liệu làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ tại xã Na Ngoi. Báo cáo kết quả xác minh; làm rõ chủ thể quản lý, chủ rừng, diện tích, phạm vi, vai trò, trách nhiệm của Ban, của Công ty Cổ phần tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh đối với khu vực rừng Báo phản ánh.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên đôn đốc theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, phân tích tổng hợp các báo cáo của các đơn vị, kiểm tra đối chứng tài liệu diễn biến rừng, tài liệu ảnh vệ tinh, và các thông tin khác có liên quan. Nếu có dấu hiệu biến động suy giảm diện tích rừng tự nhiên, thì tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra xác minh hiện trường, lập biên bản, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trong rừng phòng hộ tại Khoảnh 8, Tiểu khu 490, nhiều bụi tre, nứa bị chặt phát, bị xô nghiêng; và ở nhiều vị trí, còn vương vãi những gốc luồng, gốc tre, nứa đã bị đào xới, lật tung. Ảnh: Nhóm P.V Pháp luật - Bạn đọc.

“Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 8/11/2024” – Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nhấn mạnh tại Văn bản số 1105 /KL-QLBVR.

Trước đó, ngày 28/10/2024 Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn đã chủ trì phối hợp với chính quyền xã Na Ngoi, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn kiểm tra việc triển khai phương án liên kết trồng cây dược liệu dưới tán tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn.

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra xác định có những tồn tại, gồm: đào xới, làm luống trong rừng để trồng cây lan Kim tuyến; tự ý cào dọn một số gốc nứa tép nằm rải rác trong khu vực để tạo mặt bằng làm luống trồng cây sâm Ngọc Linh.

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác xử lý thực bì chưa đúng như phương án liên kết được phê duyệt. Vì trong phương án hợp tác, liên kết nêu: “Quy trình làm đất phải thực hiện theo phương thức để có tác động ít nhất đến môi trường rừng. Vì vậy, các loại cây dược liệu trồng trong dự án đều được thực hiện theo phương thức gần như tự nhiên, các cây được trồng theo hố có đường kính khoảng 10 cm, theo mật độ phù hợp với từng loại cây, không cày xới, vun luống trong rừng để trồng các loại cây dược liệu”.

Trong rừng phòng hộ tại Khoảnh 8, Tiểu khu 490, có một số cây gỗ bị cắt sát gốc cùng một số thân gỗ đang trong thời gian phân hủy, hoai mục. Ảnh: Nhóm P.V Pháp luật - Bạn đọc

Đồng thời, xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong khu vực hợp tác, liên kết chưa được quan tâm. Cụ thể, lán tạm sinh hoạt của công nhân dựng lên tùy tiện trong khu vực hợp tác, liên kết tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây cháy rừng. Đơn vị chủ đầu tư chưa trang bị các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong khu vực hợp tác liên kết. Công nhân sinh hoạt dài ngày trong rừng nhưng không được hướng dẫn, trang bị kiến thức cần thiết về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Với kiểm tra hiện trường, cùng ngày 28/10, Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn có Văn bản số 70/CV-KL chấn chỉnh việc triển khai thực hiện phương án liên kết trồng cây dược liệu dưới tán rừng đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, Công ty cổ phần tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam.

Nắm thêm thông tin được biết, ngày 31/10, UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra hiện trường trồng sâm Ngọc Linh tại Khoảnh 8, Tiểu khu 490, xã Na Ngoi của Công ty cổ phần tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam.