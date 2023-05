Trả lời cử tri huyện Diễn Châu về nâng cấp hệ thống mương tưới tiêu JICA

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu phản ánh hệ thống mương tưới tiêu JICA qua địa bàn xã Diễn Hạnh chưa phát huy được công năng sử dụng. Xã Diễn Hạnh không được thụ hưởng nguồn nước này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bàn giao hệ thống kênh mương để đưa vào tưới tiêu, sử dụng.

Trả lời:

Dự án Khôi phục và Nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc – Nghệ An (JICA 2) được triển khai theo Hiệp định vay số VN12-P5 ký kết giữa JICA và Chính phủ Việt Nam ngày 22/3/2013, trong đó, Hợp phần 1 của dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện mục đích đảm bảo tưới ổn định cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn nước cấp cho 4 huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu; tiêu úng và giảm ngập cho khoảng 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, góp phần đảm bảo lương thực và an sinh xã hội.

Đến nay, Hợp phần 1 đã cơ bản phát huy tốt hiệu quả và được người dân và chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Hệ thống mương tưới tiêu JICA qua địa bàn xã Diễn Hạnh thuộc hạng mục đầu tư nâng cấp kênh N8 về đến xã Diễn Hạnh là K12 nên tổn thất nhiều, hơn nữa đoạn kênh từ K0 đến K2 có nhiều đoạn thành kênh bị sập, thành kênh đoạn này lại được xây bằng đá hộc nên nước rò rỉ và thất thoát nhiều.

Hiện nay, chủ đầu tư đã bổ sung khắc phục bằng hình thức đổ bọc bê tông cốt thép thành kênh đoạn này vào gói thầu KN20 nhằm hạn chế thấp nhất sự thất thoát nước và nâng thành kênh thêm 25cm để khắc phục tổn thất.

Sau khi hoàn thành chủ đầu tư sẽ bàn giao quy trình bảo trì cho đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo cấp nước tốt nhất.