Pháp luật Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc công trình cống Nam Đàn Cử tri xóm Sào Nam, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn kiến nghị sớm phân khai kinh phí để đầu tư xây dựng phần còn lại của công trình Cống Nam Đàn 2. Công trình khởi công xây dựng đã hơn 13 năm nhưng đường đi của Nhân dân chưa được hoàn thành, chỉ có đường đất nên giao thông của nhân dân xã Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn đi lại rất khó khăn.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn và hệ thống kênh, giai đoạn 1 - Xây dựng mới cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3060/QĐ-BNN-XD ngày 07/10/2008; điều chỉnh tại các Quyết định: số 400/QĐ-BNN-XD ngày 22/02/2010; số 4753/QĐ-BNN-XD ngày 20/11/2017.

Cống Nam Đàn. Ảnh tư liệu Văn Trường

Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư là 651,4 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý là 566,7 tỷ đồng, bao gồm:

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ 536,7 tỷ đồng: Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành cụm công trình đầu mối, trạm bơm, kênh dẫn thượng lưu, cầu giao thông qua Quốc lộ 46, một phần kênh dẫn hạ lưu, khu nhà quản lý, đường điện và các chi phí khác liên quan.

+ Vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 là 30 tỷ đồng: Đầu tư hoàn thiện cầu giao thông trên Quốc lộ 46, đào thông kênh dẫn hạ lưu và các chi phí khác liên quan.

- Nguồn vốn Ngân sách địa phương do UBND tỉnh Nghệ An quản lý là 84,7 tỷ đồng: Đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng thêm. UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo cam kết tại Văn bản số 5160/UBND-NL ngày 12/7/2017.

Đến nay, nguồn vốn Ngân sách Trung ương đã cấp đủ cho dự án, nguồn vốn Ngân sách địa phương đã được UBND tỉnh Nghệ An bố trí là 4,5 tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Số vốn Ngân sách địa phương chưa được bố trí để thực hiện các hạng mục còn lại của dự án là 79,2 tỷ đồng.

Hiện tại, do chưa được bố trí đủ nguồn vốn, một số hạng mục như đường quản lý vận hành hai bên bờ kênh dẫn hạ lưu chưa được thi công.

Tuy nhiên, đến nay số kinh phí còn thiếu vẫn chưa được hỗ trợ, vì vậy các hạng mục còn lại của dự án vẫn chưa thể triển khai thi công.

Hiện tại, Ban quản lý dự án Cống Nam Đàn (Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam) đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết toán theo quy định phần kinh phí dự án do Bộ cấp.

Để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương đi lại khu vực này, nhất là vào mùa mưa lũ khi nước sông, nước kênh dâng cao làm ngập tuyến đường kết hợp bờ kênh; kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí để đơn vị triển khai thực hiện các hạng mục công trình còn lại, đáp ứng nguyện vọng cử tri.