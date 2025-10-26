Xã hội Trải nghiệm bản làng miền Tây xứ Nghệ mùa Thu Đông Khi những cơn gió mùa tràn về, du lịch biển tạm lắng xuống thì du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An lại trở thành điểm hẹn lý tưởng. Giữa núi rừng xanh thẳm, du khách được trải nghiệm không gian nhà sàn truyền thống, thưởng thức ẩm thực dân tộc và hòa mình vào những điệu lăm vông, khèn bè ấm áp tình người.

Nhà sàn, điểm dừng chân ấm áp mùa thu - đông

Ở các xã miền Tây Nghệ An như Con Cuông, Châu Tiến, Quế Phong… nhiều bản làng của đồng bào Thái đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng với không gian nhà sàn độc đáo, trở thành điểm dừng chân lý tưởng mỗi độ thu đông. Nếu mùa hè, biển xanh cát trắng thường được lựa chọn thì những ngày se lạnh cuối năm, du khách lại tìm về núi rừng, hòa mình trong không gian ấm áp của nhà sàn truyền thống.

Du khách quây quần bên bếp lửa hồng giữa làn sương bảng lảng. Ảnh: Đình Tuyên

Những bản làng như Khe Rạn (xã Con Cuông), Hoa Tiến (xã Châu Tiến), Cọ Muồng (xã Quế Phong) hay nhiều bản vùng cao khác đang trở thành điểm đến quen thuộc. Giữa làn sương mờ bảng lảng, ngồi trong căn nhà sàn gỗ lim vững chãi, bên bếp lửa hồng bập bùng, du khách được nghe kể chuyện bản mường, nhâm nhi chén rượu cần nồng nàn và thưởng thức những món ăn đậm chất núi rừng.

Chị Nguyễn Thị Mai, một du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Đến Con Cuông vào mùa này, tôi cảm nhận rõ sự ấm cúng, như trở về với gia đình. Người dân hiếu khách, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng. Đây thực sự là trải nghiệm không thể quên, nhất là khi được cùng mọi người quây quần bên bếp lửa trong cái lạnh miền núi”.

Không khí rộn ràng bên điệu nhảy sạp, gắn kết du khách và người dân bản. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ du khách mà chính người dân địa phương cũng thấy tự hào khi ngôi nhà sàn quê mình trở thành điểm hút khách. Chị Lang Thị Tâm, chủ một homestay ở bản Hoa Tiến, chia sẻ: “Ngày trước, nhà sàn chỉ để ở, nay chúng tôi cải tạo thành nơi đón khách. Vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống, chỉ thêm một vài tiện nghi cần thiết như chăn ấm, đệm mới, nhà vệ sinh sạch sẽ. Du khách thích ở nhà sàn vì cảm giác vừa mộc mạc, vừa tiện nghi”.

Du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu cho bà con mà còn giúp bảo tồn nét văn hóa bản địa. Nhiều phụ nữ Thái nơi đây tranh thủ dệt thổ cẩm, biểu diễn điệu múa sạp, hát khắp để phục vụ khách. Chị Sầm Thị Xoan, một phụ nữ ở bản Hoa Tiến, nói: “Khách đến đông hơn vào mùa lạnh. Ngoài ăn uống, nghỉ ngơi, họ còn thích mặc thử váy Thái, chụp ảnh. Nhờ vậy, nghề dệt thổ cẩm của chúng tôi có thêm cơ hội được duy trì”.

Những ngôi nhà sàn nay được sửa sang, trang bị thêm tiện nghi để phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, mùa đông ở những bản làng miền Tây Nghệ An mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng: Vừa gần gũi với thiên nhiên hoang sơ, vừa ấm áp bởi tình người và sự gắn kết cộng đồng.

Một du khách người Pháp chia sẻ: “Tôi đã đặt chân đến nhiều vùng đất ở Việt Nam, và ở Nghệ An tôi cảm nhận được rõ nét sự chân thành và mộc mạc. Tôi được cùng người dân bản địa ngồi bên khung cửi, học cách xe sợi, dệt và thêu từng đường hoa văn truyền thống. Cảm giác khi chạm tay vào sợi vải thô, lắng nghe tiếng lách cách của khung cửi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến tôi như đang chạm vào hơi thở của một nền văn hóa cổ truyền, giản dị mà sâu lắng”.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với trải nghiệm dệt vải, thêu thổ cẩm cùng người dân bản. Ảnh: CSCC

Ông Trần Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết: Mỗi năm, lượng khách đến các bản du lịch cộng đồng tăng đều, trong đó cao điểm là giai đoạn thu - đông. Bên cạnh tham quan, trải nghiệm, nhiều đoàn khách còn chọn tổ chức team building, lửa trại hoặc hội nghị nhỏ ngay trong không gian nhà sàn.

Với sự hiếu khách, nét văn hóa đậm đà cùng cảnh quan thiên nhiên quyến rũ, du lịch nhà sàn ở miền Tây Nghệ An hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm dừng chân ấm áp, níu giữ bước chân du khách bốn phương.

Khám phá văn hóa, ẩm thực mùa lạnh

Du khách và người dân bản Cọ Muồng (xã Quế Phong) hòa mình trong vòng múa bên đống lửa hồng. Ảnh: Đình Tuyên

Vào những đêm thu đông, khi sương núi giăng mờ trước ngõ, cả bản làng lại quây quần trong gian nhà sàn rộng lớn. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, những điệu múa lăm vông rộn rã, khúc hát dân ca Thái ngọt ngào hòa cùng tiếng khèn bè ngân nga. Du khách, dù là lần đầu đặt chân tới, cũng dễ dàng bị cuốn vào vòng múa, tay trong tay với bà con bên ánh lửa, cùng cười, cùng hát, cùng nhảy múa.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, một du khách đến từ xã Nam Đàn (Nghệ An), tâm sự: “Ở đây chẳng ai coi mình là khách hay chủ, ai cũng hòa chung niềm vui trong tiếng nhạc rộn ràng. Đêm lửa trại ở bản Cọ Muồng (xã Quế Phong) để lại trong tôi một cảm giác khó quên, ấm áp và đầy thân tình”.

Các món ăn truyền thống của đồng bào vùng cao luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: Đình Tuyên

Không khí ấm áp ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi gắn liền với hương vị ẩm thực. Vào mùa lạnh, bữa cơm ở bản làng luôn có những món ăn đặc trưng của núi rừng: Gà nướng mắc khén thơm lừng, cá mát nướng than giòn rụm, canh ột đậm vị, xôi nếp bản địa dẻo thơm, rượu cần nồng nàn. Cái se lạnh bên ngoài khiến mỗi chén rượu, mỗi miếng thịt nướng càng thêm đậm đà. Ông Vi Văn Huấn, già làng ở bản Khe Rạn (xã Con Cuông), mỉm cười chia sẻ: “Khách đến chơi bản thường nhớ mãi những bữa cơm mùa đông. Được ngồi quây quần, thưởng thức những món ăn bản địa, nghe lời khen của khách, chúng tôi thấy ấm lòng lắm”.

Thực khách thưởng thức các món ăn truyền thống chế biến từ sản vật địa phương của đồng bào Thái khi về Bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến). Ảnh: Đình Tuyên

Ẩm thực ở đây không chỉ để thưởng thức mà còn để trải nghiệm. Nhiều hộ làm du lịch cộng đồng tổ chức cho khách cùng tham gia giã bánh dày hay chế biến món ăn từ rau rừng vừa hái, cá suối vừa bắt được. Chị Vi Thị Vui, chủ một homestay ở bản Khe Rạn, chia sẻ: “Chúng tôi muốn du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn hiểu được cách người dân làm ra từng bữa cơm mộc mạc, đậm hồn quê. Từ việc nhóm bếp, giã gạo đến cách nêm nếm gia vị, tất cả đều là một phần của trải nghiệm văn hóa, giúp du khách cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và chân thật của cuộc sống nơi đây”.

Nhiều người hào hứng dừng chân bên cọn nước để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều người còn thích khám phá các hang động tự nhiên, dừng chân ngắm nhìn và chụp ảnh bên những chiếc cọn nước cần mẫn quay đều suốt ngày đêm bên bờ suối, mang hơi thở của núi rừng.

Chị Nguyễn Hoàng Yến, sinh viên đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được lên núi tìm lá để nhuộm vải. Nhờ những trải nghiệm này, tôi mới hiểu cách mà cha ông ta ngày xưa đã làm ra những tấm vải mang sắc màu tự nhiên, giản dị mà đẹp đến thế”.

Du khách hòa mình giữa núi rừng, tận hưởng không gian trong lành và yên bình. Ảnh: Đình Tuyên

Có thể nói, du lịch thu đông ở miền Tây Nghệ An không ồn ào, náo nhiệt như chốn phố thị, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm bởi sự ấm áp, gần gũi và gắn kết. Giữa nhịp sống hối hả, được nghỉ chân nơi bản làng, nghe tiếng khèn ngân nga bên bếp lửa, hòa mình trong điệu múa lăm vông rộn rã và thưởng thức bữa cơm dân dã trong cái se lạnh đầu Đông, ấy là những trải nghiệm khó quên. Hơn thế, mỗi chuyến đi còn là cách để góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, gắn kết phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới bền vững nơi miền Tây xứ Nghệ.