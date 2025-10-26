Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Olympia 25, Hà Nội vỡ òa Học sinh Trần Bùi Bảo Khánh từ THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 215 điểm đầy kịch tính.

Sáng ngày 26/10, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đã chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Với số điểm chung cuộc 215, Bảo Khánh đã mang về vòng nguyệt quế danh giá sau hơn 2 giờ tranh tài nghẹt thở, khiến điểm cầu tại Hoàng thành Thăng Long vỡ òa trong niềm vui.

Hoàng thành Thăng Long rực rỡ trong ngày chiến thắng

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn cổ động viên, bao gồm bạn bè, thầy cô và gia đình, đã tập trung tại Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long để theo dõi và tiếp sức cho Trần Bùi Bảo Khánh. Không khí tại điểm cầu Hà Nội trở nên bùng nổ ngay khi kết quả cuối cùng được công bố.

Tiếng reo hò, những lá cờ và băng rôn được tung bay đã tạo nên một khung cảnh vô cùng xúc động và tự hào. Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của thủ đô.

Hành trình kịch tính đến vòng nguyệt quế

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là cuộc đối đầu trí tuệ của bốn thí sinh xuất sắc nhất. Các nhà leo núi đã phải trải qua bốn phần thi đầy cam go, bao gồm Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Mỗi phần thi đều là một thử thách lớn, đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức sâu rộng, tốc độ tư duy nhanh nhạy và một bản lĩnh vững vàng trước áp lực của trường quay.

Trần Bùi Bảo Khánh đã thể hiện sự bình tĩnh và quyết đoán trong suốt cuộc thi, đặc biệt ở những vòng thi quyết định, để vươn lên và cán đích với số điểm 215, chính thức giành lấy vòng nguyệt quế danh giá.

Món quà ý nghĩa cho 40 năm thành lập trường

Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc của Bảo Khánh mà còn là món quà ý nghĩa, một niềm tự hào lớn lao mà em dành tặng cho các thế hệ thầy cô và học sinh của ngôi trường danh tiếng này.