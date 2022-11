Trận gặp Topenland Bình Định, Sông Lam Nghệ An sẽ đá với đội hình nào?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Duy nhất 1 lần mùa giải này thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng giành 2 trận thắng liên tiếp (vòng 6 và 7) và sau trận thắng Bình Dương 3-0, người hâm mộ đang trông chờ Sông Lam Nghệ An có 3 điểm trên sân Quy Nhơn của Bình Định.

Việc không thể duy trì phong độ khiến Sông Lam Nghệ An không thể lọt vào tốp tranh chấp huy chương, lực lượng hiện nay của đội bóng xứ Nghệ chỉ vào nhóm trung bình khá của V.League 2022. Liệu sau khi có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bình Dương họ có tiếp tục giành 3 điểm trước Topenland Bình Định?

Vài nhận định chuyên môn

Đến giờ, từ vòng 6 đến vòng 13, Sông Lam Nghệ An nằm tốp có huy chương và duy nhất sau vòng 7 Sông Lam Nghệ An đứng đầu bảng xếp hạng. Từ vòng 14 đến nay, thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng loanh quanh 2 vị trí thứ 5 và 6, không thể trở lại những vị trí mong muốn của nhà tài trợ Tân Long và khán giả xứ Nghệ. Lực lượng mỏng, phong độ phụ thuộc nhiều vào Văn Đức nên Sông Lam Nghệ An khó lòng bức tốp.

Đến giờ, Sông Lam Nghệ An có 8 trận thắng ở các vòng 1, 3, 6, 7, 9, 12, 19, 23 chỉ có 2 chiến thắng liên tiếp khi gặp 2 đội khách dưới cơ là TP.Hồ Chí Minh (2-0) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-0). Đây là thời điểm Olaha và Oseni thi đấu khá hay và có bàn thắng trên sân Vinh. Điều này cho thấy, Sông Lam Nghệ An đang gặp khó khăn khi thi đấu sân khách, chỉ thắng 3 trong 10 lần rời sân Vinh (thua 4 và hòa 3).

Đối thủ lần này của đoàn quân xứ Nghệ là đội chủ sân Quy Nhơn đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng, hơn Sông Lam Nghệ An đến 8 điểm, đang cố tranh chấp vị trí thứ 2 của Hải Phòng. Đây là trận đấu mà chủ nhà Topenland Bình Định vẫn không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhưng các hậu vệ trụ cột Hồ Tấn Tài và Đỗ Văn Thuận sẽ quay lại sân.

Topenland Bình Định đang về đích với phong độ 5 trận liên tiếp không thua (3 thắng, 2 hòa) cho thấy vì sao thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ vất vả trên sân khách trong vòng đấu tới. Văn Đức sẽ gặp Hồ Tấn Tài, cầu thủ xuất sắc nhất của Topenland Bình Định mùa bóng này và ai nhanh hơn, tỉnh táo hơn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của đội mình.

Nóng ở khu vực giữa sân

Trong bối cảnh 2 đội quá hiểu nhau thì Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ không thi đấu cho Sông Lam Nghệ An lượt đi (thua 1-2) sẽ là ẩn số thú vị. Nhiều khả năng Mạc Hồng Quân sẽ được giao kèm “ngoại binh gốc Nghệ” vừa trở lại sau chấn thương đã có trận đấu ấn tượng trong chiến thắng 3-0 trước Bình Dương. Cuộc chiến giữa sân với sự trở lại của “máy ủi” Văn Thuận của Topenland Bình Định sẽ quyết liệt hơn rất nhiều. Rất có thể trọng tài sẽ phải sử dụng rất nhiều thẻ do những màn đối đầu dự báo là không khoan nhượng giữa cầu thủ 2 đội bóng đang sở hữu nhiều thẻ đỏ nhất V.League 2022.

Với sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng, huấn luyện viên Huy Hoàng đã chơi với đội hình chiến thuật 4-4-2. Nhưng gặp chủ nhà Bình Định được đánh giá cửa trên thì Sông Lam Nghệ An sẽ áp dụng chiến thuật nào vẫn là ẩn số. Nên nhớ những quả tạt của Hồ Tấn Tài đã được ông Park Hang-seo kiểm chứng và ghi nhận, thi đấu phòng ngự nhưng anh đã có tới 5 bàn thắng là điều Quế Ngọc Hải phải lưu tâm.

Người ta sẽ chứng kiến Oseni và Hendrio, những ngoại binh của 2 đội đang có 6 bàn thắng cùng nhau so tài. Phía đội khách Oseni đầy sức mạnh, thi đấu giàu năng lượng còn Hendrio là mẫu cầu thủ thi đấu ngẫu hứng, đậm chất la-tinh bên cạnh Rafaelson người cũng đã có tới 5 bàn thắng. Nhìn Hendrio và Rafaelson với sự tiếp đạn của Đức Chinh, Xuân Tú trong trận gặp Viettel thì nhiều nhà chuyên môn nhận định, nếu đội khách Sông Lam Nghệ An chơi với 3 trung vệ là mạo hiểm.

Rất nhiều khán giả xứ Nghệ mong muốn với đà chiến thắng 3-0 trước Bình Dương, Sông Lam Nghệ An sẽ đòi lại món nợ lượt đi trong bối cảnh chủ nhà “mất tướng” Đức Thắng do án phạt. Nhưng theo chúng tôi, chỉ cần giành được 1 điểm trên sân Quy Nhơn là đội khách đã đạt mục tiêu của mình, nếu quá mải mê dâng lên tấn công thì đội khách sẽ chuốc thất bại./.