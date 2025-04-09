Vô xứ Nghệ Trần Văn Lê: "Vua quạt" công nghiệp Việt Nam Từ một chàng trai xứ Nghệ giàu nghị lực đến vị CEO bản lĩnh, Trần Văn Lê đã viết nên hành trình khởi nghiệp đầy gian nan nhưng cũng rực rỡ thành công. Ở ông, người ta thấy sự kết hợp giữa khát vọng đổi thay, tinh thần dám nghĩ dám làm và trái tim luôn đau đáu vì quê hương, đất nước. Chân dung một doanh nhân không chỉ biết tạo dựng thương hiệu, mà còn gieo niềm tin và cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nội dung: Khánh Như / Kỹ thuật: Hồng Toại • 28/08/2025

Sinh ra tại vùng quê nghèo Thanh Chương, Nghệ An – nơi đất đai cằn cỗi, sỏi đá nhiều hơn phù sa, nơi người dân quanh năm dầm mình dưới nắng gió, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời – Trần Văn Lê lớn lên trong cảnh thiếu thốn, chật vật. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm là chuyện thường ngày. Là con thứ tư trong một gia đình nhà giáo nghèo có năm người con, ông thấm thía cái giá của sự nghèo khó và hiểu rằng chỉ có học mới là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

Ông Trần Văn Lê luôn tin rằng chỉ có học mới là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

Từ nhỏ, Trần Văn Lê đã quen với những buổi sáng cắp sách đến trường, buổi chiều theo mẹ và anh chị ra đồng cày cấy. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan, đôi mắt cậu bé ấy vẫn ánh lên khát vọng vươn xa. Dù vất vả thế nào, Lê vẫn luôn đứng đầu lớp, bởi ông biết, nếu không học giỏi, tương lai chỉ có thể gắn chặt với những mảnh ruộng khô cằn nơi làng quê heo hút.

Tốt nghiệp cấp 3, khi bạn bè cùng trang lứa náo nức bước vào cánh cổng đại học, Trần Văn Lê gác lại giấc mơ của mình để lên đường nhập ngũ. Những tháng ngày quân ngũ đã rèn cho ông ý chí thép, sự kỷ luật và tinh thần bền bỉ – những phẩm chất sau này trở thành “vũ khí” mạnh mẽ giúp ông đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời.

Xuất ngũ, Trần Văn Lê bước vào đời với hai bàn tay trắng. Ông làm đủ nghề để kiếm sống, từ bốc vác, phụ hồ, buôn bán lặt vặt… Nhưng dù có chắt chiu đến đâu, cuộc sống gia đình vẫn mãi quẩn quanh trong cái nghèo. Rồi một ngày, ông nhìn vợ và nói một câu khiến cuộc đời mình rẽ sang trang mới: “Anh phải học đại học. Chỉ có học Anh mới giúp gia đình mình đỡ khổ được”. Năm 1991, Trần Văn Lê táo bạo đăng ký học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Những ngày tháng ngồi trên giảng đường không chỉ mang lại cho ông kiến thức mà còn mở ra một chân trời tư duy mới.

CEO Trần Văn Lê tham gia diễn đàn cùng các doanh nghiệp trẻ.

Để trang trải cuộc sống và việc học, ông xin làm thuê cho một ông chủ chuyên buôn bán máy móc, đồ cơ điện cũ. Những lần bốc vác, vận chuyển không chỉ cho ông đồng tiền ít ỏi mà còn giúp ông hiểu sâu hơn về máy móc, kỹ thuật và cả thị trường. “Thời đó, người ta nhập từng lô đồ cũ về rồi bán lại kiếm lời. Không ít người giàu lên từ đó”, ông kể. Nhưng thay vì chấp nhận làm thuê mãi, Trần Văn Lê tự hỏi: "Tại sao không sửa chữa, tân trang lại để bán với giá cao hơn?".

Câu hỏi ấy cứ thôi thúc ông, đưa ông đến quyết định nghỉ việc, mở một cửa hàng nhỏ, chuyên thu mua máy bơm, quạt gió, motor cũ… Những ngày đầu, ông tự tay tìm kiếm, tháo lắp, bảo dưỡng từng món đồ hỏng hóc rồi bán lại.

Chính trong những ngày ấy, ông phát hiện ra một nhu cầu thị trường cực lớn dành cho quạt thông gió công nghiệp. Và thế là, ông quyết định không dừng lại ở việc buôn bán đồ cũ nữa. Ông muốn đi xa hơn, là sản xuất ra những chiếc quạt mới để bán ra thị trường…

Đó là cách Trần Văn Lê đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình tạo ra thương hiệu quạt công nghiệp “Made in Vietnam”.

Năm 2000, với tất cả quyết tâm và khát vọng, ông thành lập Công ty TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương Linh. Ngày đầu tiên, Phương Linh chỉ là một xưởng nhỏ bé với vỏn vẹn 10 công nhân, nhưng chính từ những bước đi chập chững ấy, một hành trình lớn đã bắt đầu – hành trình của ý chí, thử thách và những giấc mơ vươn xa.

Ông Trần Văn Lê.

Ai cũng biết khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng với Trần Văn Lê, gian nan không phải rào cản, mà là bàn đạp để ông tiến lên. Và một trong những thử thách khắc nghiệt nhất đến vào năm 2005, khi ông nhận được đơn hàng đầu tiên từ một Công ty sản xuất chè ở Sơn La.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau đó không lâu, bốn lần liên tiếp lô hàng bị trả lại. 28 chiếc quạt bị xếp ngổn ngang trong xưởng nhỏ, vốn liếng cạn kiệt, công nhân hoang mang, nợ chồng chất.

Nhà máy sản xuất quạt công nghiệp của Phương Linh Group.

Có những giây phút tưởng như phải buông xuôi. Nhưng thất bại không phải dấu chấm hết – nó là một phép thử cho những người dám bứt phá. Trần Văn Lê quyết định đến tận xưởng sản xuất của Công ty chè, tỉ mỉ đo đạc từng kích thước, tìm ra sai sót và bắt tay làm lại từ đầu – lần thứ năm. Và rồi, mọi nỗ lực đã được đền đáp. Những chiếc quạt sau khi điều chỉnh đã vận hành hoàn hảo. Công ty chè không chỉ thanh toán đơn hàng mới, mà còn hỗ trợ một phần chi phí cho những lần thất bại trước đó. Từ đơn hàng đầu tiên ấy, tiếng lành đồn xa. Phương Linh không ngừng lớn mạnh, vững vàng chinh phục thị trường trong nước, rồi vươn ra thế giới.

Quang cảnh nhà máy.

Năm 2012, khi nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thận trọng cắt giảm chi phí thì ông lại dám “liều” – đầu tư mạnh vào công nghệ cao. Ông trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất từ Thụy Sỹ, Nhật Bản, với một mục tiêu duy nhất: “Sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng quốc tế với giá thành nội địa”.

Từ những chiếc quạt công nghiệp nhỏ bé ngày nào, một cơn gió lớn đã nổi lên, thổi bay mọi rào cản để mang thương hiệu Phương Linh vươn xa hơn bao giờ hết.

Gần 30 năm kiên trì và bứt phá, Trần Văn Lê – người thuyền trưởng tài ba đã chèo lái Phương Linh vượt qua bao sóng gió để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất quạt công nghiệp và hệ thống lọc bụi công nghiệp tại Việt Nam. Đây không phải là một hành trình dễ dàng. Lĩnh vực này đòi hỏi trình độ kỹ thuật khắt khe, sự đổi mới không ngừng và sức cạnh tranh vô cùng gay gắt. Nhưng bằng bản lĩnh, tầm nhìn và tinh thần dám nghĩ dám làm, ông đã khẳng định vị thế của một sản phẩm “Made in Vietnam” ngay trên chính sân nhà.

Phương Linh Group được trao danh hiệu Thương hiệu nổi tiếng quốc gia 2024

Hiện nay, Nhà máy sản xuất của Phương Linh đặt tại Khu Công nghiệp Quang Minh – Mê Linh, Hà Nội, trải rộng trên diện tích 16.000 m². Đây là một trong những nhà máy hiện đại bậc nhất trong ngành cơ điện Việt Nam, được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến, nhập khẩu hoàn toàn từ các nước châu Âu.

Với công nghệ tự động hóa hoàn toàn, mỗi sản phẩm của Phương Linh đều đạt độ chính xác tuyệt đối, tiết kiệm nguyên vật liệu và tối ưu hiệu suất. Đặc biệt, cánh quạt công nghiệp được cân bằng động hai mặt, sử dụng máy cân bằng điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn quốc tế về rung động ISO:10816-1.

Phương Linh Group ký hợp tác đối tác toàn diện với 3 nhà phân phối động cơ Toshiba, Teco, Motology.

Ngày nay, quạt công nghiệp Phương Linh đã có mặt trên mọi miền đất nước, xuất hiện trong hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Honda, Nagakawa… Không chỉ chinh phục thị trường trong nước, Phương Linh đã vươn xa, xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc – những thị trường nổi tiếng khắt khe về chất lượng sản phẩm. Làm nên thành công đó chính là triết lý kinh doanh sâu sắc của Trần Văn Lê: “Xem khách hàng là ân nhân của mình”.

Chính nhờ phương châm này, thương hiệu Phương Linh không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước, mà còn khẳng định được vị thế “Vua quạt công nghiệp Việt Nam”, với hàng loạt giải thưởng và danh hiệu cao quý.

Showroom trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Công ty CP Tập đoàn cơ điện Phương Linh.

Và ngày 15/10/2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Phương Linh chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần Tập đoàn. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt pháp lý, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, đưa thương hiệu Phương Linh lên tầm cao mới – mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.

Giữa hình ảnh một doanh nhân bận rộn với những chiến lược kinh doanh và con số lợi nhuận, Trần Văn Lê lại hiện lên với một dáng vẻ khác biệt – một người không ngừng học hỏi, một người luôn say mê với tri thức. Ông từng chia sẻ, mỗi cuốn sách trong suốt những năm tháng khởi nghiệp giống như một người bạn đồng hành, giúp ông không chỉ hiểu sâu hơn về thế giới mà còn phát triển tư duy sáng tạo.

Với ông Trần Văn Lê, học không chỉ để làm giàu, mà còn để hiểu hơn về thế giới, để có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dù đã gặt hái nhiều thành công, nhưng với Trần Văn Lê, kiến thức chưa bao giờ là đủ. Ngoài những tấm bằng kỹ sư và cử nhân, ông còn sở hữu hơn 20 chứng chỉ đào tạo từ quản lý đến kỹ thuật. Và đặc biệt, năm 2024, ông vinh dự nhận tấm bằng Tiến sĩ tại Mỹ, tại Ấn Độ, thể hiện rõ tinh thần ham học và tư duy học tập suốt đời của một người con xứ Nghệ. Nhưng với ông, học không chỉ để làm giàu, mà còn để hiểu hơn về thế giới, để có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ.

CEO Trần Văn Lê nhận bằng Tiến sỹ Danh dự tại Mỹ.

Chính vì thế, khi nhắc đến cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đôi mắt ông ánh lên niềm hy vọng. Ông không xem đó là thách thức, mà là cơ hội. “Vấn đề không phải là chúng ta sợ hãi trước nó, mà là doanh nghiệp phải làm gì để tận dụng nó”, ông khẳng định.

Và ông không chỉ nói, ông đã hành động.

Tập đoàn Phương Linh đã triển khai các lớp đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng quản trị và tay nghề cho đội ngũ nhân sự, do chính Tổng Giám đốc Trần Văn Lê trực tiếp giảng dạy. Không dừng lại ở nội bộ doanh nghiệp, ông còn truyền lửa cho thế hệ trẻ, tham gia giảng dạy tại các trường đại học, chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nhân trẻ, tư vấn cho những người khởi nghiệp. Ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một người thầy, một người bạn đồng hành cho thế hệ tiếp theo.

Nhưng dù đi xa đến đâu, trong trái tim ông, quê hương vẫn luôn là nơi để trở về. Xa quê lập nghiệp, nhưng Trần Văn Lê chưa bao giờ quên gốc rễ của mình. Ông luôn tâm niệm rằng, thành công của ông hôm nay có sự động viên, nâng đỡ của gia đình, người thân, và quê hương – nơi đã nuôi dưỡng ước mơ trong ông. Và vì thế, ông hành động để đáp đền. Từ những chương trình thiện nguyện, quỹ khuyến học, khuyến tài, đến những căn nhà tình nghĩa, những suất học bổng trao tay – ông không chỉ đóng góp vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên mà chính ông là một minh chứng sống động.

CEO Trần Văn Lê luôn dành tâm sức cho các chương trình thiện nguyện, quỹ khuyến học, khuyến tài, đến những căn nhà tình nghĩa, những suất học bổng trao tay...

Nhìn lại hành trình từ một chàng trai nghèo khó, hai bàn tay trắng đến một doanh nhân thành đạt, câu chuyện của Trần Văn Lê không chỉ là hành trình của cá nhân ông, mà còn là niềm cảm hứng cho bao thế hệ. Đó là câu chuyện về sự bền bỉ, khát vọng, ý chí sắt đá và một tinh thần ham học hỏi không ngừng. Thành quả mà ông đạt được hôm nay là kết tinh từ đôi bàn tay, khối óc và một trái tim tràn đầy đam mê, nhiệt huyết. Và chắc chắn rằng, ngọn gió từ những chiếc quạt của Phương Linh sẽ còn thổi mạnh hơn nữa, đưa thương hiệu Việt vươn cao, bay xa trên bản đồ thế giới.