Tránh dàn trải khi bố trí vốn đầu tư công

Ông Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thảo luận. Cùng dự có lãnh đạo các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, đại diện một số sở, ban ngành. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu thống nhất và đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 trong bối cảnh hết sức khó khăn; đồng thời trao đổi, thảo luận một số vấn đề cho giai đoạn tới.

Đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương góp ý vào dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 liên quan đến việc thu hồi vốn của hàng chục dự án không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch để phân bố cho các dự án khác.

Phân tích về nội dung này, đại biểu Trần Đình Toàn cho rằng, để bố trí được nguồn vốn phải qua rất nhiều quy trình, thủ tục. Tuy nhiên khi đã bố trí được vốn lại không thực hiện được; điều này dẫn đến lãng phí thời gian, công sức, hiệu quả nguồn vốn.

Đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương phát biểu tại thảo luận Tổ 3. Ảnh: Thành Duy Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư liên quan và cần phải chấn chỉnh để không lặp lại việc này. Mặt khác liên quan đến việc bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2021, đại biểu thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương đề nghị cần tập trung, “làm đến đâu, gọn đến đó”, tránh tình trạng “các mặt trận đều hành quân”.



Liên quan đến bố trí nguồn vốn đầu tư công, đại biểu Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn đề nghị tỉnh phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện đối với phần vốn đã có chủ trương phân cấp cho cấp huyện, để địa phương được lựa chọn, bố trí trong từng năm, từng giai đoạn sát với tình hình địa phương. Vì trong thực tiễn, mặc dù về văn bản huyện được chủ động nhưng quá trình rà soát, thẩm định dự án có những nội dung quan điểm giữa huyện và sở “không gặp nhau”.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo luận tại Tổ 3 cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đối với các dự án chậm tiến độ, trong năm 2020, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh 6 lần điều chuyển vốn đầu tư công với các dự án thuộc thẩm quyền; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn các dự án thuộc thẩm quyền HĐND như: từ các ngành, lĩnh vực này sang các ngành, lĩnh vực khác hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021, vị đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, tổng nguồn vốn nói chung và của Nghệ An nói riêng đều giảm so với năm 2020. Đối với Nghệ An giảm khoảng 5,35% kể cả nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh nguồn vốn có hạn, năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo tập trung theo hướng bám sát các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn gồm: tập trung bố trí vốn trả nợ đọng công trình xây dựng cơ bản; bố trí các nguồn vốn còn thiếu theo cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt cho những dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bố trí cho các dự án đối ứng ODA và các nguồn vốn tạm ứng của Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại thảo luận Tổ 3. Ảnh: Thành Duy Bên cạnh đó, trong phương án năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền kế hoạch bố trí vốn đầu tư công theo hướng nâng cao tỷ lệ bố trí cho các công trình trọng điểm. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư công cho các trình trọng điểm chiếm 40% tổng nguồn vốn, trong khi những năm trước chỉ chiếm khoảng 30%.



Phương án về bố trí vốn cũng đảm bảo tập trung hơn so với những năm trước, trong đó phần ngân sách Trung ương, mức vốn bình quân cho một dự án là 21,88 tỷ đồng và tăng gấp 2 lần so với năm 2020; đồng thời hoàn thành, kết thúc bố trí vốn ngân sách Trung ương cho 20 dự án chiếm 30% tổng dự án được bố trí.

Đối với phần ngân sách địa phương, mức vốn bố trí bình quân cho một dự án là 9,43 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020 và hoàn thành, kết thúc bố trí cho 104 dự án, chiếm hơn 67% tổng số dự án được bố trí thuộc phần ngân sách tỉnh.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề cập đến một số nội dung khác liên quan đến đào tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đại biểu Trương Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương đề nghị gắn với quá trình thu hút đầu tư vào tỉnh cần có chính sách hỗ trợ để đào tạo cho lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Về vấn đề này đại biểu Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh đang tiến hành các bước theo quy định để sửa Nghị quyết số 26/2016 được HĐND tỉnh thông qua ngày 4/8/2016 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có tính toán đến hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phục vụ các dự án.

Dự kiến, nghị quyết này sẽ được trình kỳ họp HĐND tỉnh vào năm 2021.

Ông Nguyễn Doãn Hùng - đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến đầu tư công tại thảo luận Tổ 3. Ảnh: Thành Duy Cũng tại phiên thảo luận tại Tổ 3, các đại biểu, cũng như khách mời là đại diện một số sở, ngành, địa phương cũng đã trao đổi các nội dung liên quan đến chính sách điều chỉnh giá đất trong khu công nghiệp; hỗ trợ, tăng cường quản lý chất lượng giống cây cam; đẩy nhanh cổ phần hóa Công ty Chè Nghệ An; giải pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở TP. Vinh; bố trí dự án cầu thay thế cầu treo qua sông Giăng trên địa bàn huyện Thanh Chương; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đồng thời khảo sát để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ làm việc tại các trung tâm cai nghiện; tiếp tục chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19; thực hiện đầu tư tu bổ, tôn tạo, mở rộng Di tích quốc gia chùa Cần Linh;…



Kết luận thảo luận, đại biểu Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND đánh giá, các ý kiến cơ bản thống nhất với các nội dung trình HĐND tỉnh, đồng thời có 7 ý kiến phát biểu của các đại biểu sẽ được tổng hợp, tiếp thu trình HĐND tỉnh.