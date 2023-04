Trao 4 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 22/4, tại TP. Vinh, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đồng Nai làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Dự cuộc làm việc có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

KẾT NỐI, ĐỒNG HÀNH CHĂM LO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nhiều năm qua, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, Ủy ban Dân tộc Chính phủ với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã tích cực kết nối, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa công tác an sinh, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã kết nối với tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của 8 tỉnh miền núi phía Bắc với tổng số tiền 20 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh thời gian qua; trong đó có công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Đề cập đến chương trình hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai cho 8 tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Nghệ An do Ủy ban Dân tộc Chính phủ kết nối thực hiện, đồng chí Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Đồng Nai đối với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ mong muốn thời gian tới, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phát triển hơn về kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc Chính phủ có những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa nhiều hơn. Ủy ban Dân tộc Chính phủ sẵn sàng chung tay, phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Nghệ An; chúc mừng sự phát triển rất mạnh mẽ của tỉnh thời gian vừa qua, đặc biệt là sau đại dịch Covid -19; chúc tỉnh phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Đề cập đến chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Dân tộc Chính phủ triển khai tại một số tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ món quà dù không lớn song thể hiện tình cảm của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Nai chia sẻ với những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo ở Nghệ An, qua đó sẽ tiếp tục gắn kết tình cảm gắn bó, sâu sắc hơn nữa giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cảm ơn Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã giúp đỡ, phối hợp, sát cánh với tỉnh để thực hiện chương trình có ý nghĩa này, góp phần thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

ĐỘNG LỰC ĐỂ NGHỆ AN THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA

CÔNG TÁC CHĂM LO HỘ NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An còn khó khăn về nhà ở và hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghệ An có vị trí ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước. Bên cạnh các điều kiện thuận lợi để phát triển thì tỉnh Nghệ An có nhiều yếu tố rất đặc thù bất lợi. Khu vực miền núi rộng lớn chiếm 83% diện tích, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc cao, dân số khoảng 1,2 triệu người chiếm 41% dân số của tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gần 500.000 người; đời sống, điều kiện sống khu vực này còn khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nghệ An là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai; đường biên giới dài nhất cả nước với 468,2km;…

Chính vì thế, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, cùng với tập trung phát triển kinh tế ở khu vực miền Đông để làm động lực, thì tỉnh luôn đặc biệt quan tâm các vấn đề về an sinh, xã hội cho người nghèo, người khó khăn; các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung chủ yếu khu vực phía Tây.

Theo đó, Nghệ An tập trung thực hiện 5 chính sách do Ủy ban Dân tộc Chính phủ chủ trì quản lý, chỉ đạo và các chương trình, chính sách do bộ, ngành khác quản lý, chỉ đạo bài bản, đúng quy định, đảm bảo các chính sách đến được với người dân.

Ngoài ra, ở cấp tỉnh, Nghệ An cũng rất chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. 10 năm liên tục tỉnh tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, tổng kinh phí kêu gọi đạt trên 720 tỷ, riêng năm 2023 là 131 tỷ, đảm bảo mỗi hộ nghèo được tặng 1 suất quà tối thiểu 500 ngàn đồng. Giai đoạn 2020 - 2022, toàn tỉnh đã vận động, xây mới và sửa chữa gần 4.500 nhà, tổng kinh phí gần 173 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 55.348 hộ nghèo (6,41% dân số) và 53.571 hộ cận nghèo (6,20% dân số), trong đó có trên 15.000 hộ có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở. Do đó, Nghệ An đang đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa nhà ở tạm bợ (trong đó xây dựng mới 9.200 căn nhà và sửa chữa 6.100 căn nhà), “giúp người nghèo, người khó khăn sớm an cư lạc nghiệp”.

Tỉnh đã phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị và thành lập Ban Chỉ đạo để huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để giải quyết nhanh, hiệu quả vấn đề nhà ở cho người nghèo. Hưởng ứng chủ trương này, đến nay đã vận động được 11.042 căn nhà, tương đương hơn 562 tỷ đồng.

Sau hơn hai tháng triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 1.717 nhà kiên cố; phấn đấu trong năm 2023, tỉnh sẽ thực hiện sửa chữa, xây mới khoảng 5.500 nhà.

Bày tỏ xúc động khi Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; tỉnh Đồng Nai không quản ngại xa xôi, mang tình cảm và nguồn kinh phí để chia sẻ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, đây là tình cảm rất đáng trân quý, là động lực để tỉnh thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả, đúng mục đích.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Ủy ban dân tộc Chính phủ, tỉnh Đồng Nai trong quá trình phát triển.