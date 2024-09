Thời sự Trọng thể Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV - năm 2024 Chiều 26/9, phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV - năm 2024 (giai đoạn 2024 - 2029) được tổ chức trọng thể tại thành phố Vinh.

Trước khi tiến hành Đại hội, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và nhân dân tử nạn trong cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự, chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và 250 đại biểu là những cá nhân gương mẫu, tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV, giai đoạn 2024 - 2029. Ảnh: Thành Duy

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Với chủ đề: "Đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa to lớn, là dịp để đánh giá việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng tỉnh Nghệ An; đồng thời, cổ vũ và khơi dậy lòng yêu Tổ quốc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV, giai đoạn 2024 - 2029. Ảnh: Thành Duy

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Nghệ An có hơn gần 1,2 triệu người, chiếm 36% dân số toàn tỉnh, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 491 ngàn người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh.

Trên địa bàn Nghệ An có 47 dân tộc thiểu số cùng sinh sống đan xen, tập trung chủ yếu ở 12 huyện, thị xã (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa); trong đó, có 5 dân tộc thiểu số sinh sống tập trung thành cộng đồng là Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu.

Đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, chia sẻ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các huyện vùng dân tộc thiểu số, miền núi, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều chương trình, chính sách, đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây đang là những nguồn lực rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

Tổng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư phát triển cho vùng giai đoạn 2016-2020 hơn 13.400 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn là 8.859 tỷ đồng.

Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng địa bàn, đúng đối tượng, nhiều nội dung đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đến cuối năm 2023, GRDP bình quân đầu người toàn vùng đạt 39 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 giảm còn 12,48%.

Số xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng tăng. Đến 30/6/2024, vùng vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí của vùng là 14,34 tiêu chí/xã; có 212 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lộc Vĩnh Thương, người có uy tín bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông tham luận với chủ đề: "Vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động trong dòng họ, người dân giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số". Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, trên địa bàn 11 huyện, thị trong vùng xây mới, sửa chữa được 7.995 nhà (lắp ghép 3.560 nhà, xây mới 3.398 nhà, sửa chữa 1.037 nhà) đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

Công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được xây dựng và củng cố vững chắc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; dân chủ cơ sở ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Giai đoạn 2019 - 2024, tỉnh Nghệ An đã bình chọn được 6.858 lượt người có uy tín tại các thôn, bản trong toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 926 người uy tín; các chế độ, chính sách cho người có uy tín được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai đầy đủ.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng. Tình hình biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh ổn định.

Xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí biểu dương, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số đã chung sức, đồng lòng phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc thiểu số tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ tin tưởng Nghệ An với vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng và biển, người dân cần cù, thông minh, hiếu học, sẽ có những phát triển đột phá mạnh mẽ, các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi trở ngại.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV. Ảnh: Thành Duy

"Xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu trong Quyết tâm thư của Đại hội, đồng thời, Nghệ An sẽ là hình mẫu để các tỉnh bạn học tập, noi theo cùng phát triển", đồng chí Hầu A Lềnh tin tưởng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sẽ cùng với các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hầu A Lềnh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và cá nhân đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt, nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là ở địa bàn miền Tây của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá lại kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời, phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ mong muốn, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh thực hiện tốt 5 việc, đó là: giữ tình đoàn kết; giữ tài nguyên đầu nguồn; giữ gìn bản sắc văn hóa; tự tin, tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên; giữ yên biên giới; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh triển khai nghiêm túc 4 nội dung để đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh thực hiện tốt 5 việc trên.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Sau 1 ngày làm việc tập trung, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV đã công bố Quyết tâm thư và tiến hành bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 5 cá nhân.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao đổi với các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 6 thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024.