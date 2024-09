Xây dựng Đảng

Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV - năm 2024

Báo Nghệ An đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV - năm 2024.