Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Qua 2 vòng chấm, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 11 tác phẩm ảnh, 9 video clip để trao giải Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 12 - năm 2023.

Chiều 10/11, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 12 - năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thanh An –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía lãnh đạo Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hương. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An và đông đảo các thế hệ phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của tòa soạn qua các thời kỳ.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã phát động và tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ An, nhằm tạo sân chơi cho các phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn cả nước.

Các đại biểu tham quan các tác phẩm đạt giải. Ảnh: Thành Cường

Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An đã trở thành giải truyền thống hàng năm, với mục đích nâng cao chất lượng hình ảnh trên các ấn phẩm Báo Nghệ An. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Báo Nghệ An hàng năm và được coi là đợt sinh hoạt nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo, các cộng tác viên, các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên.

Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" của Báo Nghệ An đã trải qua 12 mùa giải, có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo những người yêu thích ảnh báo chí và video clip trong và ngoài tỉnh tham gia.

Ban Tổ chức trao giải Nhất về ảnh báo chí và video clip cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Nhiều tác phẩm sau khi đoạt giải Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục dự thi và đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí Trung ương và khu vực.

Các tác phẩm đoạt giải đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong đời sống của con người và quê hương Nghệ An; góp phần nâng cao chất lượng hình ảnh trên các ấn phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông số của Báo Nghệ An; giúp Báo Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tốt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải Nhì thể loại ảnh báo chí cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, video clip lần thứ 12 thu hút 74 tác giả tham gia với 1.168 tác phẩm. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, khách quan và công tâm, thực hiện các khâu thẩm định kỹ lưỡng, tổ chức chấm và trao giải cho các tác phẩm ảnh báo chí và video clip chất lượng. Qua 2 vòng chấm, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 11 tác phẩm ảnh, 9 video clip để trao giải.

Ban Tổ chức trao giải Ba về Video clip cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Giải Nhất thể loại ảnh báo chí được trao cho nhóm tác giả Từ Thành – Thành Chung với phóng sự ảnh: Nghệ An thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não.

Giải Nhất thể loại Video clip thuộc về nhóm tác giả Huy Nhâm - Lê Thắng - Phan Giang - Lê Thành với tác phẩm: Bức tử… sông Nậm Tôn.

Ban Tổ chức trao giải Ba về ảnh báo chí cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Duy Sơn với tác phẩm: Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng xăng dầu Bến Thủy). Tác giả Sách Nguyễn với tác phẩm: Hừng đông trên cảng cá.

Giải Nhì thể loại Video clip được trao cho nhóm tác giả Đặng Cường - Đình Tuyên - Đào Tuấn với tác phẩm: Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ; Nhóm tác giả Nhật Lân - Thành Cường với tác phẩm: Đi tìm nguyên nhân dòng Kênh Bắc đổi màu.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích về Video clip cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Giải Ba Ảnh báo chí được trao cho tác giả Nhật Thanh với tác phẩm: Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc nơi biên viễn; tác giả Võ Thành Vinh với tác phẩm: Thi công, sửa chữa đường dây truyền tải điện; tác giả Nguyễn Xuân Thủy với tác phẩm: Tâm đầu ý hợp - Hai vận động viên người Nhật Bản phối hợp cùng nhau cán đích cự ly 21km giải Marathon Về miền ví giặm năm 2023.

Giải Ba Video clip được trao cho nhóm tác giả Đình Tuyên - Diệp Thanh - Bùi Hạnh với tác phẩm: Cửa Lò trong mắt một “cư dân ngoại quốc”; nhóm tác giả Thành Duy - Thành Cường - Phạm Bằng với tác phẩm: Đại cảnh đường bộ cao tốc qua Nghệ An vừa khánh thành với vốn đầu tư gần 7,3 ngàn tỷ đồng; nhóm tác giả Ngân Hạnh – Lâm Tùng với tác phẩm: Vang mãi khúc tráng ca Truông Bồn.

Giải Khuyến khích ảnh báo chí được trao cho nhóm tác giả Nhật Lân – Thành Cường với tác phẩm: Vào “rốn” nước thải tìm nguyên nhân Kênh Bắc trở thành “sông Tô Lịch”; tác giả Nguyễn Đạo với tác phẩm: Độc đáo Lễ hội Phúc Lục Ngoạt; nhóm tác giả Đình Tuyên – Thu Hương với tác phẩm: Sau lũ, cuộc sống của học sinh Quỳ Châu nơi khu nhà trọ vẫn ngổn ngang; tác giả Chu Trọng Tuấn với tác phẩm: Một số hình ảnh lao động thủ công nghề truyền thống của phụ nữ Nghệ An; tác giả Nguyễn Phi Hùng với tác phẩm: Đường đến vinh quang - Các vận động viên điền kinh Nghệ An tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 13. Ảnh: Thành Cường

Về giải Video clip được trao cho nhóm tác giả Ngân Hạnh - Đình Tuyên - Thành Cường với tác phẩm: Hơn 4.000 vận động viên marathon phấn khích chinh phục cung đường đẹp nhất thành Vinh; tác giả Nguyễn Kế Kiên với tác phẩm: Chạy lũ; nhóm tác giả Ngân Hạnh - Lâm Tùng với tác phẩm: Vì sao các sản phẩm OCOP của Nghệ An gặp khó khi tham gia hệ thống bán lẻ?

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã phát động Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 13 bắt đầu từ ngày hôm nay (10/11/2023) và chính thức khép lại lúc 17h ngày 20/10/2024.