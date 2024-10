Thời sự Trao giải Cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024 Có 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được trao giải tại Cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024.

Chiều 25/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL

Cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2024 với chủ đề “Hành trình 8 năm Techfest Nghệ An - Liên kết phát triển” là chương trình tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu Nghệ An và sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An, từ đó kết nối và hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: TL

Techfest Nghệ An Open 2024 hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương gắn với phát triển thế mạnh và khai thác tài nguyên bản địa, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương nhằm tạo ra các chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực về tài chính, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp sáng tạo, nhằm tạo sự đột phá góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải Nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: TL

Cuộc thi đã nhận được hơn 70 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước tham dự. Sau vòng đào tạo và sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 20 dự án có số điểm cao nhất để lọt vào vòng chung kết. Trong đó có 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được trao giải, trong đó có 4 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất. 10 dự án còn lại được công nhận Dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Trao giải Ba cho các nhóm tác giả. Ảnh: TL

Phát biểu phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2025, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, có giá trị khoa học, ứng dụng thực tiễn cao đã được tôn vinh, đóng góp tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An.

Trao giải Khuyến khích cho 4 nhóm tác giả. Ảnh: TL

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trao giải cho 10 dự án được công nhận Dự án khởi nghiệp tiềm năng. Ảnh: TL

Cuộc thi không chỉ mang đến cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ quảng bá thương hiệu và kết nối sâu rộng với các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ trong và ngoài nước. Đây chính là nền tảng để các Startup được định hướng, hỗ trợ và phát triển trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp trao Quỹ đầu tư cho các dự án. Ảnh; TL

Đại diện doanh nghiệp trao Quỹ đầu tư cho các dự án. Ảnh: TL

Trong bối cảnh hiện nay, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhằm tạo ra các giải pháp ứng phó với các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường. Cuộc thi đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Techfest Việt Nam ở nước ngoài và quỹ đầu tư quốc tế, từ đó kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam với khu vực thế giới.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: TL



Cuộc thi này cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là một bước quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tài nguyên bản địa, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.

"Tôi kêu gọi sự hưởng ứng mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn khắp nơi trên địa bàn cả nước và quốc tế, để cùng góp sức xây dựng và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi. Ảnh: TL

Cuộc thi năm 2025 sẽ tập trung vào việc thúc đẩy giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, phát triển các sản phẩm đặc trưng trên nền kinh doanh mới. Đây là cơ hội để các startup phát triển, vươn ra thị trường, từ đó tạo sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, cuộc thi sẽ kết nối các nguồn lực từ chuyên gia, trí thức và doanh nhân trong nước, quốc tế góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thị trường và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan mô hình các dự án tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024. Ảnh: TL

Đồng chí Bùi Đình Long bày tỏ tin tưởng với sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, cộng đồng; giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

