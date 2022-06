(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, tại TP. Vinh, Tập đoàn Masterise đã trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng.

Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An. Về phía nhà tài trợ có ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise và bà Huỳnh Hồng Lan - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn.

Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ hết sức quý báu của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, Nghệ An là địa phương phải thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở còn tạm bợ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Đến nay, Nghệ An vẫn còn hơn 66.600 hộ nghèo, trong đó, có trên 20.400 hộ đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh còn hơn 56.280 hộ cận nghèo.

Từ tháng 6/2019, theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 8.160 căn nhà dột nát cần sự hỗ trợ. Và trong 3 năm qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tỉnh kêu gọi xây dựng được 3.066 căn nhà mới thay thế nhà dột nát cho hộ nghèo và hiện còn 5.094 căn cần tiếp tục thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise cho biết, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì một trong những trọng điểm của tập đoàn là chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Thông qua kết nối tại chương trình lần này, tập đoàn muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và hy vọng trong thời gian tới sẽ có những chương trình tiếp theo.

Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ phấn khởi được đón nhận hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng của Tập đoàn Masterise thông qua sự vận động, kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để từng bước xóa bỏ nhà tạm bợ cho người nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết với nhà tài trợ sẽ chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho người nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích và đảm bảo thực hiện nhanh nhất, chất lượng nhất để đồng bào sớm có nhà mới để ở thay thế căn nhà tạm bợ, dột nát.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn, cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ; đồng thời mong rằng, trong thời gian tới đồng chí Đỗ Văn Chiến, cũng như các đơn vị sẽ tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ tỉnh trong công tác giảm nghèo nói chung và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo nói riêng./.