Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên ở huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Công ty tôi đang làm việc vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động chết người. Do giám đốc vừa mới mua lại công ty này, nên đang tiến hành mở rộng sản xuất, công ty chưa kịp thực hiện các quy định về an toàn lao động. Chưa trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Vậy công ty sẽ bị xử lý như thế nào?