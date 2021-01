Trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương

Ngành Ngân hàng tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao hàng trăm suất quà Tết (trị giá 273 triệu đồng) đến đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.



Tại xã Bắc lý, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 155 suất quà (mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng) cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Đây là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và trao 235 suất quà Tết cho người dân 2 xã Mường Lống và Phà Đánh.

Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành Ngân hàng tỉnh Nghệ An đã quyên góp ủng hộ được trên 10,1 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức trực tiếp trao quà Tết cho các hộ nghèo ở các xã khó khăn tại các huyện như: Tương Dương, Quỳ Hợp, Anh Sơn...