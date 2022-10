Trao tặng 1.200 bộ sách giáo khoa và gần 500 triệu đồng cho học sinh vùng lũ

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao nhiều phần quà, hàng hóa cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu.

(Baonghean.vn) - Chiều 4/10, tại thành phố Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức Hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số.

(Baonghean.vn) - Chiều 4/10, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 - 10/10/2022), Nhà xuất bản Nghệ An tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2022 và vinh danh các tác giả tiêu biểu năm 2021, 2022.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/10/2022, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho 186 đơn vị công an cấp xã. Quy trình này giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại khi đăng ký sở hữu phương tiện.