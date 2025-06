Xã hội Trao tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở Hưng Nguyên Chiều 15/6, con, cháu của cụ Võ Trọng Ân - nguyên cán bộ lão thành cách mạng, nguyên PCT UBND tỉnh Nghệ An và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tới thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu tại xóm 5, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên.



Tại đây, các đồng chí Hồ Đức Thành- Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; Võ Trọng Thanh - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và các thành viên trong đoàn đã trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu 6,5 triệu đồng tiền mặt và sữa...

Trao tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu. Ảnh: Thu Hương

Mẹ Nguyễn Thị Cháu năm nay 94 tuổi, có 7 người con, trong đó 2 người con trai là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Hiện mẹ Nguyễn Thị Cháu đang sống cùng con cháu tại xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên.