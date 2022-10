Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế: 'Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương'

(Baonghean.vn) - Với chủ đề “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”, chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, có cơ hội được hưởng lương hưu khi về già. Đồng thời, giúp người dân hiểu hơn về tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Tương thân, tương ái

Tháng 7/2022, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 1350/KH-BHXH về việc tổ chức Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Thực hiện kế hoạch này, trong tháng 8/2022, Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đã được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 huyện và thành phố Vinh, cụ thể như: Tại Kỳ Sơn, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao tặng 30 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 20 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Kiệm với trị giá hơn 61 triệu đồng;

Phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao tặng cho 60 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Đình, 60 người dân tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương những cuốn sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ Bảo hiểm y tế với tổng giá trị trên 75 triệu đồng;

Phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao tặng 160 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân xã Bắc Thành và Long Thành, huyện Yên Thành…

Ngoài ra, tại các địa phương trong toàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã cũng chủ động tổ chức trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân từ nguồn kinh phí huy động được, như tại huyện Anh Sơn đã trao tặng 36 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Sơn từ nguồn kinh phí ủng hộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Tại huyện Quỳ Hợp, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Chương trình “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” trao tặng 63 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 125 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 163 triệu đồng.

Tại huyện Quỳnh Lưu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội huyện, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã tổ chức chương trình trao tặng 125 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Thọ…

Nối tiếp chương trình, nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội các huyện và các đơn vị đồng hành đã tiếp tục về tại các trường học trên địa bàn trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, giúp cho các em yên tâm học hành, vượt qua khó khăn khi không may gặp những vấn đề rủi ro về sức khỏe… Trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện tiếp tục phối hợp với các nhà trường để trao tặng 420 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã có 181.511 lượt học sinh, sinh viên đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế với số tiền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán gần 74 tỷ đồng; trong đó, có 512 em được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền điều trị lớn từ 10 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng.

Phát biểu tại các chương trình trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ Bảo hiểm y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã bày tỏ mong muốn người dân nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, tiếp tục tích lũy nguồn kinh phí để tham gia, vận động người thân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội lúc về già cũng như thụ hưởng những quyền lợi mà Bảo hiểm y tế mang lại.

Chị Phạm Thị Hà, 30 tuổi, ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh là một trong rất nhiều người vừa được trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện chia sẻ: Gia đình thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, 2 vợ chồng làm tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Con gái mới mổ tim xong. Hoàn cảnh kinh tế rất chật vật. Vừa rồi, được tặng sổ Bảo hiểm xã hội, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng dành dụm tiền để tiếp tục duy trì tham gia Bảo hiểm xã hội trong thời gian tiếp theo để có thêm chỗ dựa vật chất khi về già.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Chương trình “Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Bảo hiểm xã hội Nghệ An thực hiện hiệu quả trong suốt 7 năm qua.

Với mong muốn ngày càng có nhiều người dân tham gia và được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, từ năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã quyên góp ủng hộ một phần tiền lương để tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào này đã trở thành hoạt động thường niên của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh. Từ hoạt động chỉ diễn ra trong nội bộ cán bộ ngành, phong trào đã lan tỏa và có sự chung tay vào cuộc của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm.

Giai đoạn 2016-2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và các tổ chức, cá nhân ngoài ngành trên 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng 3.711 thẻ Bảo hiểm y tế và 172 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và sự đóng góp, ủng hộ, đồng hành của 241 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong toàn tỉnh với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí này, Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng 410 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 2.327 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Phong trào tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế, cuốn sổ Bảo hiểm xã hội được trao tặng cho người dân là món quà thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, giảm bớt nỗi lo về chi phí khám, chữa bệnh nếu không may ốm đau, bệnh tật, được hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Sự sẻ chia, giúp đỡ của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm không chỉ là động lực để những người dân có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội trong nhân dân; để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội ngày càng đi vào cuộc sống; tiến tới thực hiện mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân.