Trao thưởng 9 đơn vị đoạt giải cuộc thi 'Vinh danh cán bộ, giáo viên trung tâm chuyên biệt'

(Baonghean.vn) -Sáng 5/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải Cuộc thi “Vinh danh cán bộ, giáo viên trung tâm chuyên biệt". Dự lễ có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cuộc thi “Vinh danh cán bộ, giáo viên trung tâm chuyên biệt" diễn ra từ ngày 17 - 30/11 với sự tham gia của 19 trung tâm giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội. Ảnh: Thu Hương

Mục đích của cuộc thi nhằm tôn vinh những cán bộ, giáo viên của các trung tâm chuyên biệt đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục hòa nhập, giáo dục đặc biệt; phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt, bao gồm trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ, trẻ bại não, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ thiểu năng trí tuệ...

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng gạo cho các trung tâm chuyên biệt. Ảnh: Thu Hương

Ra mắt Ban Quản trị và nhóm chuyên gia "Đồng hành cùng trẻ tự kỷ". Ảnh: Thu Hương

Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho Hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Biển Dương và Trung tâm Giáo dục hòa nhập Mặt Trời Mới; 2 giải Nhì cho Trung tâm Giáo dục hòa nhập Mặt Trời Mới; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Phúc Tâm An; 2 giải Ba cho Trung tâm Can thiệp sớm trẻ đặc biệt Niềm Tin; Trung tâm giáo dục chuyên biệt Ánh Dương và 3 giải Khuyến khích cho Trung tâm nghiên cứu tâm lý - giáo dục đặc biệt Hồng Vân; Trung tâm chuyên biệt Từng Bước Nhỏ Nghệ An và Trung tâm nghiên cứu tâm lý giáo dục đặc biệt Bình Minh.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng trao tặng gần 6 tấn gạo cho 19 trung tâm chuyên biệt trên địa bàn tỉnh và ra mắt Ban Quản trị, nhóm chuyên gia group "Đồng hành cùng trẻ tự kỷ".