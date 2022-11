Trao thưởng 91 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ‘Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam’

(Baonghean.vn) - Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức có 253 tác phẩm hợp lệ được đăng tải, trên tổng số 425 bài dự thi. Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn ra được tổng số 91 tác phẩm để trao giải.

Tối 11/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An và trao thưởng cho các tác giả đạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tác giả đạt giải.

Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát động trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An từ tháng 1/2022.

Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An phát động trên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những điển hình về: Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid.19”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Chuyên đề 2: Những điển hình, có bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chuyên đề 3: Những điển hình, nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, mô hình “dân vận khéo” trong công tác Mặt trận, góp phần xây dựng hình ảnh người Mặt trận tận tụy trong lòng nhân dân; những tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và kiều bào ở nước ngoài.

Cuộc thi đã có 253 tác phẩm hợp lệ được đăng tải, trên tổng số 425 bài dự thi. Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn ra được tổng số 91 tác phẩm đạt các giải của cuộc thi (đợt tương tác lần 1 và 2 có 54 tác phẩm đạt giải, trong đó, có 6 giải Nhất, 18 giải Nhì và 30 giải Ba của 3 chuyên đề.

Vòng chung kết có 37 tác phẩm đạt giải: trong đó 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 4 giải phụ của 3 chuyên đề.

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động, phối hợp thực hiện.

Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng đó, cuộc thi tạo đã tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân chia sẻ những kết quả đạt được, những câu chuyện hay, những việc làm ý nghĩa, những kỷ niệm đẹp, những tấm gương điển hình tiên tiến và cả những băn khoăn, trăn trở trong công tác Mặt trận.

Đồng thời, tôn vinh, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, gương sáng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của tập thể, cá nhân trong công tác Mặt trận hoặc vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động Mặt trận.

Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang Fanpage Mặt trận Nghệ An là hình thức rất mới đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa đến các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, trang Fanpage Mặt trận Nghệ An ngày càng nhận được sự quan tâm, theo dõi và hưởng ứng của đông đảo các cán bộ và tầng lớp nhân dân. Lượt theo dõi, tương tác trên Fanpage Mặt trận Nghệ An tăng lên vượt trội lên gần 90 ngàn lượt theo dõi trang (trước khi phát động cuộc thi chỉ mới hơn 70 ngàn lượt).

Qua đó, đã góp phần tích cực truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cũng như lan tỏa nhanh, hiệu quả các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh rộng rãi trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải các tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên Trang Fanpage Mặt trận Nghệ An. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng Bằng Khen cho các tác giả đạt giải Báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc".

Theo đó, Nghệ An có 4 tác phẩm đạt giải, đó là: Loạt 3 bài: Đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới: Không để ai bị bỏ lại phía sau của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoài Thu, đăng trên báo Nghệ An điện tử đạt Giải C. Tác phẩm loạt 3 bài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện rẻo cao của nhóm tác giả: Khánh Ly - Hoài Thu, đăng trên báo Nghệ An đạt giải Khuyến khích. Tác phẩm: Ký sự Trường Sa của tác giả: Cảnh Huệ, đăng trên Báo Tiền Phong đạt giải Khuyến khích. Tác phẩm loạt bài 4 kỳ: Tiên phong chống dịch - Bản lĩnh hữu hình trước kẻ thù vô hình của nhóm tác giả Báo Quân khu 4 đạt giải Khuyến khích.