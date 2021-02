Trao thưởng chuyên án bắt đối tượng mua bán lượng lớn ma túy trong ngày 'vía Thần Tài'

Trước đó, vào lúc 20h19 ngày 21/2, tại khu vực cầu Kim Liên, bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm; Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Tiến Vân (SN 1983), hộ khẩu thường trú xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 2 bánh heroin, 2kg ma túy Ketamin; 2kg ma túy dạng đá.

Tang vật và đối tượng trong chuyên án 486H. Ảnh: Anh Bách