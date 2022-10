Trẻ Sông Lam Nghệ An thua Trẻ Hà Nội tại giải hạng 3

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trọng tài ra quyết định gây tranh cãi, khiến Trẻ Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-2 trước Trẻ Hà Nội, tại Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022.

Trước khi bước vào loạt trận thứ 4, Trẻ Sông Lam Nghệ An đang tạm thời xếp thứ 3 tại bảng A, với 5 điểm sau 3 lượt trận. 2 đội Luxury Hạ Long và Vị trí Vàng Kon Tum chia nhau 2 vị trí nhất nhì bảng.

Muốn nuôi tham vọng đi tiếp, thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến cần phải có điểm trước Trẻ Hà Nội. Đây được xem là nhiệm vụ không quá khó khăn với đội bóng đá trẻ xứ Nghệ. Bởi qua theo dõi từ đầu giải Trẻ Hà Nội không phải là đội bóng có lực lượng hùng hậu, không nhiều cầu thủ quá nổi bật. Bên cạnh đó, nhân sự của Trẻ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này cũng gần như đầy đủ. Chỉ có hậu vệ trái Trần Ngọc Dũng là không thể góp mặt do dính chấn thương từ trận gặp Vị trí Vàng Kon Tum.

Với quyết tâm giành điểm để bám đuổi hai đội xếp trên, khi bóng vừa lăn, Trẻ Sông Lam Nghệ An đã nhanh chóng chiếm thế chủ động. Bằng các đường ban bật nhanh, ở cự ly ngắn đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến tạo ra nhiều pha tiếp cận khung thành đối phương khá đa dạng.

Khi trận đấu chỉ mới trôi qua chưa đầy 10 phút, Trẻ Sông Lam Nghệ An đã sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Văn Hiến nhận đường chuyền từ cánh của Trần Văn Đạt. Tuy nhiên cú ra chân của số 15 lại không đưa bóng đi trúng đích, vuột mất cơ hội mở điểm cho đội bóng xứ Nghệ.

Mải tấn công nhưng không thể ghi bàn, Trẻ Sông Lam Nghệ An đã phải nhận trái đắng. Từ tình huống xuống biên bên cánh phải của Trẻ Hà Nội, tiền vệ mang áo số 5 tạt bóng vào trong vòng cấm, tìm đến cánh tay của Trịnh Hoàng Cảnh. Trọng tài chính của trận đấu đã không ngần ngại cho Hà Nội được hưởng phạt đền. Sau đó các cầu thủ Trẻ Sông Lam Nghệ An đã kịch liệt phản đối, vì cho rằng cánh tay của Trịnh Hoàng Cảnh đã khép sát người, không hề có động tác dùng tay chơi bóng. Nhưng không những không thay đổi được quyết định của trọng tài, mà đội trưởng Ngô Văn Lương còn phải nhận thêm thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Trên chấm 11m, Nguyễn Trung Thành mở tỷ số cho Trẻ Hà Nội. Sau khi bị dẫn bàn, Trẻ Sông Lam Nghệ An chơi thiếu người, nhưng vẫn cố gắng triển khai chiến thuật phòng ngự phản công. Nếu may mắn hơn Trần Văn Đạt đã có thể cân bằng cho Trẻ Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 27 của trận đấu. Cú sút phạt của tiền đạo mang áo số 9 từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm hóc, nhưng lại đi chệch cột dọc khung thành đối phương trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, mặc dù huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã thay liền 2 cầu thủ là Trương Văn Tuyển và Lê Nguyên Hoàng vào sân. Nhưng do thiệt về lực lượng, nên Trẻ Sông Lam Nghệ An đã không thể tạo được nhiều pha lên bóng sắc nét như trước.

Không những thế, hậu vệ Lê Văn Đạt của Hà Nội đã có pha xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Chu Văn Tấn, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô.

Những phút cuối trận Trẻ Sông Lam Nghệ An dù đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng không thể xoay chuyển được tình thế và chấp nhận trắng tay trước Trẻ Hà Nội.

Ngày 25/10, Trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu cuối cùng gặp Trẻ Phú Yên.