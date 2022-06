Triền đê gió lộng

Mùa Hè, hoa cỏ may nở chi chít dọc lối đi và sườn đê. Màu tím của hoa cỏ tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, chúng như khoác lên thân đê một màu áo mới vừa lạ lẫm nhưng cũng lại vừa thân quen. Lác đác đây đó là những bụi hoa trinh nữ, những bông hoa tím nhỏ, xinh nhỏ chỉ bằng cúc áo khiêm nhường như vẻ đẹp của thôn nữ. Những sắc màu ấy đã gieo vào lòng người một cảm xúc bình yên.

Vào ngày mùa của những năm nảo, năm nào, thời mà làm nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào sức người, trên lưng đê là cả một đoàn người gánh lúa. Nhìn từ xa, đoàn người chuyển động nhịp nhàng, những bó lúa nặng hạt nhún nhẩy theo nhịp bước chân người. Cái cảnh tượng ấy khiến cho người ta thấy hân hoan, đó là một bức tranh của sự no ấm, no ấm đang tiến dần về phía làng. Người ta gánh lúa về, đi qua những vạt cỏ may chi chít, được dịp chúng thi nhau bám vào gấu quần mọi người. Hoa cỏ may thật lạ, cứ hoang dại và sống mạnh mẽ, đôi khi làm cho con người cảm thấy phiền toái như thế. Chẳng biết chúng đã làm tốn công các bà, các mẹ ngồi gỡ cỏ may nơi gấu quần mất bao lâu nhưng với các cô gái thì ngược lại, các cô thấy vui vì điều đó. Vì sao ư? Vào những đêm Hè sau vụ gặt các cô lại hẹn hò người yêu nơi triền đê. Các cô gái sẽ nhặt sạch đám hoa cỏ may bám trên gấu quần người yêu. Rồi họ cùng gỡ cỏ may nơi gấu quần hai người đang mặc. Những cặp đôi ấy say mê nhặt cỏ may đến nỗi trời đã khuya mà quên chưa trở về nhà. Dưới ánh trăng, họ thủ thỉ, tâm tình những điều ngọt ngào, êm ái. Đã có những đám cưới diễn ra sau những đêm trăng như thế, và con đê làng là nơi chứng kiến cho mối tình của họ.