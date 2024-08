Pháp luật Triển khai bấm biển số xe online, vẫn còn vướng mắc Từ 1/8, chủ xe có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, đáng chú ý, không phải phương tiện nào cũng có thể thực hiện.

Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an quy định từ ngày 1/8, chủ xe có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Người dân chờ đăng ký xe tại Phòng CSGT (Công an tỉnh) trong chiều 2/8. Ảnh: Đ.C

Tại Nghệ An, trước đó cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, Công an tỉnh đã triển khai tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đăng ký xe tại công an các đơn vị, địa phương.

Sau khi tập huấn, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã nắm vững nội dung thông tư và quy trình thực hiện, nhằm đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục khi công dân đăng ký qua Cổng Dịch vụ công, Ứng dụng VneID. Đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại các điểm đăng ký.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân thực hiện thao tác đăng ký xe trên ứng dụng VneID. Ảnh: Đ.C

Tuy nhiên, thực tế việc đăng ký, bấm biển số xe lần đầu thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an vẫn chưa thực hiện được. Về lý do, theo chị N.T.O. ở thành phố Vinh, cho biết: Để thực hiện bấm biển số xe online, buộc phương tiện phải có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có bản cà số khung, số máy ở mặt sau và được đóng dấu của cơ sở sản xuất. Nhưng xe tôi không có và buộc phải mang xe đến trực tiếp trụ sở Phòng CSGT để thực hiện kiểm tra phương tiện và đăng ký xe.

Lý giải về vấn đề này, một nhân viên bán hàng tại một hãng xe ô tô trên Đại lộ Lê Nin cho rằng: Mặc dù các cơ sở sản xuất phương tiện đã được quán triệt thực hiện việc xuất phiếu kiểm tra chất lượng đạt chuẩn theo thông tư mới. Tuy nhiên, trước đó số lượng phương tiện sản xuất cũ vẫn còn nên không tránh khỏi việc người dân mua xe và sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cũ.

Tình trạng dịch vụ công thuế bị lỗi. Ảnh: Đ.C

Bên cạnh lý do nói trên, tại Phòng CSGT, có những trường hợp chủ xe đáp ứng được yêu đối với phương tiện phải có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có bản cà số khung, số máy ở mặt sau và được đóng dấu của cơ sở sản xuất, thì gặp phải tình trạng dịch vụ công thuế bị lỗi. “Mặc dù được cán bộ tại bộ phận đăng ký hướng dẫn chi tiết và đã làm đi làm lại nhưng liên tục xảy ra tình trạng không tìm thấy thông tin thuế, dẫn đến không đăng ký thành công và buộc phải làm thủ tục đăng ký trực tiếp”, anh H.M.D cho hay.

Ngoài ra, một số ít người đến để nhờ cán bộ hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký, bấm biển số xe toàn trình trên dịch vụ công hoặc ứng dụng VneID, nhưng ngặt nỗi chưa có tài khoản định danh mức 2, có người lại quên mật khẩu…

Người dân nhận biển số xe sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại Phòng CSGT (Công an tỉnh). Ảnh tư liệu: Đ.C

Theo Đội đăng quản lý phương tiện, thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh): Trong những ngày đầu triển khai bấm biển số xe online, người dân sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những vướng mắc… Tuy nhiên, Thông tư mới sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký phương tiện. Chủ xe không cần phải đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà.

Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an được thực hiện theo 5 bước: