Sáng 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh; các phòng thuộc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước của các huyện, thành, thị ủy.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đ.C Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, nhờ triển khai nghiêm túc kịp thời, đồng bộ, toàn diện các quy định, biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước nên đến nay, về cơ bản nhìn chung trên địa bàn Nghệ An chưa phát hiện xảy ra các vụ lộ, lọt hoặc mất bí mật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ATXH, tạo môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nhà.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục. Bởi vậy, chương trình tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp cán bộ, chuyên viên được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh nắm rõ các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm; tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, không để các thế lực thù địch, các đối tượng xấu thâm nhập, lấy cắp thông tin, bí mật của nhà nước, của ngành, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích nhân dân.