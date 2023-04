Triển vọng tour ‘Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là các tỉnh hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Đây là cơ sở để xây dựng tuyến du lịch “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm”.

Phong phú tiềm năng

Các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là địa bàn chuyển tiếp giữa vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nằm trên hành trình di sản, giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Tỉnh Ninh Bình nằm ở cực Nam của đồng bằng sông Hồng, nối miền Bắc và miền Trung bởi dãy Tam Điệp hùng vĩ, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng, độc đáo.

Ninh Bình sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế như: Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á; Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Khu Ramsart thứ 9 của thế giới; Khu Dự trữ sinh quyển thế giới biển Kim Sơn - Cồn Nổi và nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, Vườn Quốc gia Cúc Phương, nhà thờ đá Phát Diệm, Cố đô Hoa Lư, Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, núi Non Nước...

Thanh Hóa là tỉnh hội tụ đủ tiềm năng của 3 vùng kinh tế là vùng núi và trung du, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Đồng thời, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, đặc sắc, có giá trị quốc gia và quốc tế như Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và 5 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt (Di tích Lam Kinh, hang Con Moong, đền Bà Triệu, đền Lê Hoàn và thắng cảnh Sầm Sơn).

Cùng với đó là nhiều thắng cảnh nổi tiếng như Vườn Quốc gia Bến En, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương…

Nghệ An có 82 km chiều dài bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng như Cửa Lò, Bãi Lữ, Cửa Hiền, Diễn Thành, biển Quỳnh. Miền Tây Nghệ An có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới với tổng diện tích gần 1,3 triệu ha, rất đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa.

Vùng đất Nghệ An có lịch sử văn hóa lâu đời, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Toàn tỉnh có trên 480 di tích, danh thắng được xếp hạng, có 6 di tích Quốc gia đặc biệt, trong đó, Di tích Lịch sử Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 trong 4 di tích quan trọng tại Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa, lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Người.

Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Hà Tĩnh có nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như: Khu Di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Khu Di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu Di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc...

Bên cạnh đó, các đình, chùa như: Chùa Hương Tích, đền Chiêu Trưng, đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu… nổi tiếng linh thiêng, thu hút đông đảo du khách thập phương đến thưởng ngoạn, chiêm bái. Với gần 137 km đường bờ biển, Hà Tĩnh còn có nhiều bãi tắm lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng.

Hình thành tour trải nghiệm

Xuất phát từ yếu tố địa lý và tiềm năng phát triển du lịch, trong những năm qua, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày càng được quan tâm.

Đặc biệt, sự phối hợp trong công tác quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như các sản phẩm du lịch mới của 4 tỉnh thông qua các hoạt động cụ thể, như phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức đoàn Famtrip khảo sát tại 4 tỉnh; hỗ trợ tuyên truyền thông tin quảng bá du lịch…

Mới đây, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023, 4 địa phương đã phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm”.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến, thị trường, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023 nhằm thu hút khách du lịch đến với các tỉnh.

Với thông điệp “Nghệ An - Về miền ví, giặm”, ngành Du lịch Nghệ An đã giới thiệu, quảng bá về những sản phẩm du lịch đặc trưng và các điểm đến nổi tiếng của tỉnh. Trong đó, tập trung vào loại hình du lịch biển – nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các huyện miền Tây cùng các di tích lịch sử, lễ hội ở các vùng, miền trong tỉnh.

Nổi bật là Khu đô thị biển Cửa Lò, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Vườn Quốc gia Pù Mát, các điểm du lịch cộng đồng; các điểm đến mới, hấp dẫn và sự kiện văn hóa, du lịch trong mùa du lịch 2023… Đồng thời, khẳng định Nghệ An đang tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm độc đáo, hấp dẫn; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khai thác, phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến, quảng bá, tour liên kết 4 tỉnh được công bố với thời gian 5 ngày 4 đêm đã được giới thiệu đến các doanh nghiệp và khách du lịch để trải nghiệm, khám phá.

Tour này dành cho khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, đến Ninh Bình tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Khu du lịch Hang Múa (Ninh Bình). Nghỉ đêm tại thành phố Thanh Hóa, sáng hôm sau tham quan Khu Di tích Lam Kinh, Khu Du lịch Anh Phát và nghỉ đêm tại đây.

Ngày thứ 3, sau khi ăn sáng khách di chuyển vào Nghệ An, tham quan Khu Du lịch Mường Thanh Diễn Lâm, đền Cuông, trải nghiệm và nghỉ đêm tại phố biển Cửa Lò. Sáng ngày thứ 4 khách di chuyển lên tham quan Khu Di tích Kim Liên rồi sang Hà Tĩnh tham quan hồ Kẻ Gỗ, biển Thiên Cầm.

Nghỉ đêm tại Thiên Cầm, sáng ngày thứ 5 khách hành hương về chùa Hương Tích, chiều khởi hành về Ninh Bình, các tỉnh phía Bắc và Hà Nội.

Tour “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm” được lãnh đạo ngành Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và du khách đánh giá cao.