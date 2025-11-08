Pháp luật Triệt phá băng nhóm giả bán trái cây ở Hàn Quốc lừa chiếm hơn chục tỷ đồng Công an vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây ở Hàn Quốc, xâm nhập hơn 70 tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin: Vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Võ Văn Nhật Quang (SN 1999), Võ Nguyễn Hoàng Thông (SN 1998), Võ Văn Tường (SN 1998), Võ Hoàng Việt Hưng (SN 1991) và Võ Văn Quang (SN 2003, cùng trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Võ Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Thông cùng tang vật.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã giả mạo các tài khoản Facebook chuyên bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, thu thập số điện thoại khách hàng. Sau đó, chúng dùng số điện thoại này đăng ký tài khoản WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP, rồi chiếm quyền truy cập Facebook thông qua tính năng “quên mật khẩu”.

Khi đã chiếm quyền điều khiển tài khoản, các đối tượng giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè nạn nhân, bịa lý do cần vay hoặc chuyển tiền gấp, áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở trong và ngoài nước.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản mạo danh, tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người lạ. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ người quen qua mạng xã hội, cần xác minh bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc gặp mặt để tránh bị kẻ gian lợi dụng.