Triệt phá đường dây đưa hối lộ, giả mạo trong kiểm định ô tô

Với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, để hợp thức hóa, các đối tượng đã giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Trung tâm Đăng kiểm 50-15D trên đường Hoàng Hữu Nam TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm đăng kiểm ở TP. Hồ Chí Minh để hợp thức hóa và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định, cho các xe ben được cơi nới thành, thùng xe.

Các xe này được đăng kiểm trái với quy định, sau đó chạy trên đường.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án.