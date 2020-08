Triệt phá ổ cho vay nặng lãi núp bóng công ty tài chính ở thành phố Vinh

Cơ quan công an làm việc với Trần Trọng Hoàng. Ảnh: Đức Vũ

Ngày 4/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Trọng Hoàng và Đậu Xuân Hiếu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Qua công tác nắm tình hình, Đội điều tra tổng hợp (CATP.Vinh) phát hiện ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng “núp bóng” dưới Công ty kinh doanh tài chính. Nhóm đối tượng này do Trần Trọng Hoàng, sinh năm 1990, trú tại khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh cầm đầu, Hoàng cũng là Giám đốc Công ty TNHH hỗ trợ tài chính Tín Nghĩa, có trụ sở tại đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Giúp sức cho Hoàng còn có Đậu Xuân Hiếu, sinh năm 1998, trú tại khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Sau khi thu thập đầy đủ, tài liệu chứng cứ, ngày 17/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trần Trọng Hoàng tại Công ty TNHH hỗ trợ tài chính Tín Nghĩa và chỗ ở của các đối tượng liên quan, thu giữ 120 tài liệu có nội dung liên quan đến vay tiền.

Đến ngày 20/7/2020, Công an thành phố Vinh tiến hành bắt giữ Trần Trọng Hoàng và Đậu Xuân Hiếu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ đầu năm 2019 đến trước lúc bị bắt, Hoàng và Hiếu đã cho rất nhiều người dân vay tiền, với tổng số tiền là hơn 6 tỷ đồng, bước đầu Cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền thu lợi bất chính tính trong 01 tháng của các đối tượng là gần 800 triệu đồng.

Đối tượng Đậu Xuân Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mạnh Cường

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, thông báo và đề nghị những ai đã đến vay tiền của Trần Trọng Hoàng và Đậu Xuân Diệu đã nói ở trên, liên hệ với đồng chí Trung tá Phạm Thế Anh, Đội trưởng điều tra Tổng hợp – Công an thành phố Vinh theo số điện thoại: 0912583861 để giải quyết.