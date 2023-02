Trọng Hoàng chỉ ra nguyên nhân Sông Lam Nghệ An tấn công chưa hiệu quả

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Khánh Hòa thuộc vòng 4 V.League 2023, cựu tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến Sông Lam Nghệ An chơi tấn công chưa thật sự hiệu quả là do đội nhà thay đổi sơ đồ chiến thuật quá nhiều.

Trải qua 3 trận đấu Sông Lam Nghệ An chưa thể giành được chiến thắng. Một phần dẫn đến kết quả chưa tốt như trên là do đội bóng chưa triển khai được lối chơi nhuần nhuyễn, chưa mang đến được những mảng miếng phối hợp có tính đột biến cao. Điều này giúp đối phương dễ dàng hóa giải các pha lên bóng của Sông Lam Nghệ An. Kết quả đó, khiến nhiều người hâm mộ không thật sự hài lòng với thương hiệu mà Sông Lam Nghệ An đã có được trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Lý giải cho sự yếu kém trên, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho hay: “Theo tôi Sông Lam Nghệ An chưa có được các phương án tấn công hiệu quả là do, đội bóng đang thiếu một vài cầu thủ trụ cột. Nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên ở mùa này vẫn chưa bắt nhịp được với guồng quay ở V.League. Và điều khá quan trọng nữa là do Sông Lam Nghệ An thay đổi sơ đồ quá nhiều, dẫn đến các cầu thủ chưa thích ứng được với việc thay đổi đó, nên không thể triển khai được lối chơi tấn công như mong muốn”.

Cựu tuyển thủ Quốc gia nói thêm: “Để mang đến lối chơi tấn công hiệu quả, chúng tôi cần phải hỗ trợ nhau tốt hơn nữa. Qua đó mới tạo ra nhiều cơ hội để các tiền đạo có thể ghi bàn”.

Ở hai mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình. Danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ sân Vinh ở mùa giải 2023, có tới 11 cầu thủ sinh năm 2002 trở về sau. Theo ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An, đội bóng muốn đưa các cầu thủ trẻ có tài năng lên chơi ở V.League, để họ nhanh chóng trưởng thành, từ đó giúp Sông Lam Nghệ An có thể phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên để các cầu thủ trẻ thích nghi được với môi trường mới, thì vai trò dẫn dắt của các đàn anh là rất quan trọng.

Trọng Hoàng chia sẻ về vấn đề này: “Ở mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có độ tuổi trẻ nhất V.League, vì thế các cầu thủ trẻ cần phải nỗ lực, mới có thể vượt qua được guồng quay khốc liệt ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi - những cầu thủ lớn tuổi cần trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm trận mạc, để cho các em sớm trưởng thành hơn”.

Trải qua 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của Sông Lam Nghệ An chính là màn thể hiện của lão tướng Trọng Hoàng. Anh gần như đã chơi trọn vẹn cả 3 trận đấu đã qua. Nhiều pha nguy hiểm mà Sông Lam Nghệ An tạo được về phía khung thành đối phương, đều có dấu giày của tiền vệ sinh năm 1989. Để làm được điều đó, ngoài thể lực, kinh nghiệm, Trọng Hoàng còn cho thấy được những nỗ lực tuyệt vời của anh với đội bóng quê hương.

“Được thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là niềm vinh dự rất lớn. Khi tôi bước vào sân luôn quyết tâm thi đấu với hơn 100% phong độ để có thể mang lại kết quả tốt nhất cho đội bóng quê hương” - Trọng Hoàng tâm sự.

Bước đến trận đấu thuộc vòng 4 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân của Khánh Hòa. Đội bóng này vừa giành được chiến thắng vô cùng quan trọng trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó Khánh Hòa đã để thua 2 trận liên tiếp. Sau trận thắng ở vòng 3 vừa qua, chắc chắn sự tự tin và hưng phấn của tân binh V.League sẽ được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên nếu Sông Lam Nghệ An không thể giành được 3 điểm trước đội chủ nhà, sẽ rất khó khăn để các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng có thể hoàn thành được mục tiêu lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc lượt đi.

Nói về mục tiêu ở trận này, Trọng Hoàng đặt quyết tâm: “Qua 3 trận đấu đầu tiên Sông Lam Nghệ An chưa đạt được trận thắng nào, vì vậy bước vào trận đấu với Khánh Hòa toàn đội sẽ cố gắng 100% sức lực để có thể giành 3 điểm. Nếu có được chiến thắng ở trận này, thì tinh thần anh em sẽ được cải thiện, từ đó tiếp thêm được sự tự tin trong những trận đấu tiếp theo”.

Cựu tuyển thủ Việt Nam cũng đánh giá thêm về đối thủ: “Qua 3 trận đấu của Khánh Hòa, tôi nhìn thấy các cầu thủ của họ có lối chơi nhỏ, ban bật nhiều và có tiền vệ chơi ở cánh trái thi đấu năng nổ, cùng với thể lực, sức nhanh tốt, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần phải đề phòng cầu thủ này”.

Trận đấu giữa chủ nhà Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An sẽ được diễn ra vào lúc 17h00, ngày 17/2 trên sân vận động 19 tháng 8./.