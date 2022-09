Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất vui mừng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quay trở lại tập luyện sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này giống như việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm được 1 “ngoại binh mới”, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang có những sa sút trong thời gian vừa qua.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng gia nhập câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từ đầu mùa giải 2022, sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Viettel. Anh cùng với đội trưởng Quế Ngọc Hải quay trở về theo tiếng gọi của đội bóng quê hương. Rất tiếc cho tiền vệ mang áo số 9 này là chấn thương thoát vị đĩa đệm dai dẳng đã ngăn cản anh ra sân để cống hiến cho đội bóng xứ Nghệ.

Sau một thời gian điều trị tích cực, Trọng Hoàng đã bắt đầu trở lại tập luyện. Có thể ở trong những vòng đấu tới tuyển thủ quốc gia Việt Nam này sẽ được huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Với sự đa năng của mình, Trọng Hoàng sẽ giúp cho ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ có nhiều phương án hơn về mặt nhân sự.

Đầu tiên có lẽ là những vị trí bên hành lang cánh phải. Vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phải là những vị trí làm nên tên tuổi của Nguyễn Trọng Hoàng ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi, Hoàng “bò” gần như một mình bao cả cánh phải. Bên cạnh đó, Trọng Hoàng còn sở hữu những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đội khách và những đường tạt cánh chính xác giúp cho các đồng đội có những cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Do đó, chỉ cần Trọng Hoàng lấy lại được 100% thể lực và phong độ, tiền vệ này vẫn sẽ là quân bài mang đến sự an tâm bên phía cánh phải cho huấn luyện viên Huy Hoàng.

Một vị trí khác cũng không quá xa lạ với tiền vệ 33 tuổi này đó chính là tiền vệ trung tâm. Ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta đã không ít lần chứng kiến huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí Hoàng “bò” thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mặc dù vị trí này có rất nhiều nhân tố xuất sắc, nhưng Trọng Hoàng cũng đã làm rất tốt và chiếm trọn niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc mỗi khi được ra sân. Với nền tảng thể lực và nhãn quan chiến thuật rất tốt của mình, Trọng Hoàng hoàn toàn đảm nhiệm tốt vị trí tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An. Anh hoàn toàn có thể kết hợp với Xuân Mạnh, Mario tạo thành bộ 3 ở trung tuyến đội bóng xứ Nghệ, giúp cho lối chơi đội bóng thêm uyển chuyển và sáng tạo hơn. Sự hiện diện của Trọng Hoàng ở khu trung tuyến có thể giúp Mạnh “Kalou” trở về vị trí chạy cánh sở trường để tăng cường thêm sức mạnh cho cánh trái của Sông Lam Nghệ An.

Một sự lựa chọn khác giúp cho huấn luyện viên Huy Hoàng giải bài toán của tấn công của Sông Lam Nghệ An, đó chính là bố trí Trọng Hoàng đá tiền đạo cánh. Với tốc độ, sức mạnh và khả năng chạy chỗ thông minh, tiền vệ sinh năm 1989 sẽ giúp cho các bài tấn công biên của Sông Lam Nghệ An thêm phần biến hóa. Khi mà hàng công của đội bóng xứ Nghệ đang thiếu sự tươi mới thì Trọng Hoàng sẽ là phương án mang tính đột phá cho Sông Lam Nghệ An ở vị trí tiền đạo cánh phải. Lúc đó hai cánh của hàng tấn công Sông Lam Nghệ An sẽ trở nên cân bằng hơn và giúp cho lối đá tấn công của đội bóng xứ Nghệ thêm phần đa dạng.

Tất nhiên chúng ta khoan hãy đòi hỏi quá nhiều ở Trọng Hoàng, nhất là khi anh đã 33 tuổi và vừa mới trở lại sau một thời gian dài bị chấn thương. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng vào kinh nghiệm, kỹ thuật và sự nhiệt huyết của Hoàng “bò” sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có những kết quả tốt trong thời gian sắp tới.