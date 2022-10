Trọng Hoàng trở lại trong ngày Sông Lam Nghệ An thua Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trọng Hoàng được vào sân ở phút thứ 75 của trận đấu, tuy nhiên không thể giúp Sông Lam Nghệ An giành được điểm số trước đội cuối bảng - CLB Sài Gòn, tại vòng 20 V.League 2022.

Trước trận đấu với CLB Sài Gòn, đội trưởng Sông Lam Nghệ An - Quế Ngọc Hải phát biểu: “Mục tiêu lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay là muốn phát huy tốt nhất bản sắc bóng đá xứ Nghệ. Từ đó, thu hút được khán giả thường xuyên đến sân theo dõi và cổ vũ. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng mong muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ xát, thể hiện ở sân chơi bóng đá lớn nhất Việt Nam”.

Chia sẻ đó của trung vệ khoác áo số 3 cho thấy, Sông Lam Nghệ An rất quyết tâm để lấy lại hình ảnh của mình. Và cách gần nhất để kéo được khán giả đến sân đó chính là phải giành được kết quả tốt trước Câu lạc bộ Sài Gòn.

Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng đang tỏ ra đầy quyết tâm cho cuộc chiến chống xuống hạng. Trong trận đấu mới đây trước Nhà đương kim vô địch Viettel, Câu lạc bộ Sài Gòn đã thi đấu nỗ lực và giành được kết quả hòa chung cuộc. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An phải hết sức thận trọng nếu không muốn trắng tay trước đối thủ đang bị dồn vào thế chân tường.

Hiện nay, trong tay của huấn luyện viên Huy Hoàng đang có được đội hình hoàn thiện nhất từ đầu giải. Trận này, chỉ duy nhất trung vệ Phạm Thế Nhật đang bị đau đầu gối và phải nghỉ thi đấu. Tất cả các cầu thủ khác đều sung sức cho cuộc tiếp đón đối thủ cuối bảng V.League 2022. Nhưng đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An không có nhiều thay đổi so với trận thắng Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ sử dụng duy nhất ngoại binh Olaha trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, trên băng ghế dự bị của Câu lạc bộ xứ Nghệ có sự góp mặt của Nguyễn Trọng Hoàng. Đây là lần đầu tiên tiền vệ sinh năm 1989 được đăng ký thi đấu, sau hơn 1 năm nghỉ để chữa trị chấn thương.

Với đà tâm lý đã có sau trận thắng vòng trước, nên đội chủ sân Vinh nhập cuộc đầy tự tin và chủ động kiểm soát thế trận. 2 cánh được chọn là mũi tấn công chủ lực của đội bóng xứ Nghệ. Phút thứ 8, Văn Đức có tình huống đi bóng xuống đáy biên bên cánh trái, rồi căng ngang vào giữa khung thành đối phương. Tuy nhiên, Olaha không kịp băng vào để dứt điểm. Trước đó ít phút, Đình Tiến cũng thực hiện pha đi bóng đầy lắt léo bên cánh phải, nhưng đường chuyền ra của cầu thủ này đã bị hậu vệ đối phương cản phá được.

Ở phút thứ 28 của trận đấu tưởng chừng như bàn thắng mở tỷ số đã đến với Sông Lam Nghệ An. Cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra được xuất phát từ pha đi bóng tốc độ bên cánh phải của Hồ Văn Cường. Hậu vệ mang áo số 30 trả ngược ra tuyến hai cho Đình Tiến. Tuy nhiên, cầu thủ này lại sút bóng quá thiếu chính xác.

Ngay sau đó là pha triển khai tấn công khá nhịp nhàng của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Tuy nhiên, ở pha tạt bóng cuối cùng của Olaha lại không đến được vị trí trống trải mà Văn Đức đã chọn.

Tấn công không ghi được bàn thắng, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận đòn hồi mã thương. Từ đường phản công chớp nhoáng bên cánh phải của các học trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương, bóng đến chân Olsen. Tiền đạo mang áo số 21 băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục Văn Hoàng, tạo thế dẫn điểm cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình, chơi pressing ngay bên phần sân đối phương, nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Với cách chơi này, Sông Lam Nghệ An đã tạo ra được một số cơ hội trước khung thành của đội khách. Đáng chú ý là pha thoát xuống của Olaha ở phút thứ 60, rồi tâng bóng đi qua đầu thủ môn Văn Phong, làm tung lưới đối phương. Tuy nhiên trước đó, tiền đạo mang áo số 10 của đội chủ nhà đã phạm lỗi với hậu vệ của Sài Gòn, nên trọng tài không công nhận bàn thắng.

Để tăng cường thêm sức mạnh tấn công cho Sông Lam Nghệ An, phút thứ 75, huấn luyện viên Huy Hoàng đã quyết định tung Trọng Hoàng vào sân để thay cho Đình Tiến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ít ỏi, đã không thể giúp tuyển thủ Việt Nam lấy lại được điểm số cho Câu lạc bộ xứ Nghệ.

Kết thúc trận đấu, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 1-2.

Vòng 21, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân vào Nam để gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.