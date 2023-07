Trong tháng 7, Nghệ An giải quyết gần 20.700 hồ sơ tại trung tâm hành chính công

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Trong đó, tổng số hồ sơ giải quyết có số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 5.085 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 480 hồ sơ (tỷ lệ 2,3%).

Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là: 8.692 hồ sơ, tỷ lệ 40,6%. Các đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều gồm: Sở Công Thương (2.968/3.183, tỷ lệ 93,2%); Sở Tài chính (40/48, tỷ lệ 83,3%); Sở Kế hoạch và Đầu tư (1.136/1.442, tỷ lệ 78,7%); Công an tỉnh (86/109, tỷ lệ 78,8%).

Người dân đến làm thủ tục tại trung tâm hành chính công. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh cho biết: Số lượng hồ sơ giải quyết 7 tháng đầu năm nhiều, bao gồm tất cả thủ tục đối với người dân và cả doanh nghiệp. Thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện công bố tại đây là 1.369 thủ tục.

Về tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, từ 14/6/2023 đến ngày 15/7/2023 (kỳ báo cáo), tổng số hồ sơ mới là 327 hồ sơ, đã có kết quả: 205 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 205 hồ sơ (tỷ lệ 100% đúng hạn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư có 19 hồ sơ; Sở Xây dựng có 25 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường có 10 hồ sơ; Ban Quản lý KKT Đông Nam có 84 hồ sơ; Công an tỉnh (phòng cháy chữa cháy) có 67 hồ sơ.

Theo Văn phòng UBND: Một số Sở, ngành số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ cao: Công an tỉnh (phòng cháy chữa cháy) (82/82 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (62/115 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,9 %), Sở Tài nguyên và Môi trường (15/29 hồ sơ, đạt tỷ lệ 51,7%),…

Một số hồ sơ chậm do nhà đầu tư chưa bổ sung như: Chủ trương đầu tư Dự án Khu khai thác và chế biến đá xây dựng do Nhà đầu tư chưa bổ sung theo Văn bản số 980/UBND-KT&HT ngày 19/8/2022 của UBND huyện Nghĩa Đàn; Chủ trương đầu tư Dự án Khai thác đá hoa khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ do nhà đầu tư chưa chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến các sở, ngành...

Việc hướng dẫn hồ sơ của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với các hồ sơ liên quan xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 1 lần. Việc theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm rà soát, thống kê các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gắn với quá trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, đến nay 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm đã được số hoá.

Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công khai thủ tục hành chính thuế ở Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

Trong đó tập trung hướng dẫn việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai chuẩn hoá, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu số để góp phần tạo hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Nghệ An.