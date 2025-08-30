Văn hóa Trực tiếp 30/8: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Link xem trực tiếp Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Nguồn: Truyền hình Hà Nội

Fanpage VTV24 live trực tiếp Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Lộ trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30/8

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30/8 có quy mô tương đương ngày 2/9, lộ trình các khối diễu binh giống hệt với lễ chính thức. Sau khi đi qua lễ đài, các khối sẽ tách ra di chuyển theo nhiều tuyến đường khác nhau.

Cụ thể, khối đi bộ gồm Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn quốc tế sẽ chia làm ba hướng:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Cung thể thao Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Nghi trượng đi theo lộ trình Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Ngoài lực lượng đi bộ, các khối khác cũng được phân tuyến rõ ràng:

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: di chuyển về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: theo lộ trình Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Các xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức.

Khối xe cơ giới: chia làm hai tuyến chính. Một tuyến qua Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đại lộ Thăng Long, kết thúc tại Trường đua F1. Tuyến còn lại đi theo Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Trường đua F1.

Cả nước xuyên đêm chờ xem Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80

Dù buổi tổng duyệt chỉ diễn ra sau khoảng 12 tiếng, từ rất sớm, người dân Hà Nội đã tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm để tìm chỗ đẹp theo dõi. Không khí phấn khởi lan tỏa khi từng nhóm gia đình, bạn bè kiên nhẫn chờ đợi bất chấp thời tiết mưa nắng.

Nguồn: Vnexpress

Trời đang mưa to, hàng vạn người dân vẫn chờ đợi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Lúc 0h, tại nút giao Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tuy vậy, nhiều người vẫn khoác áo mưa, che ô để giữ chỗ. Không khí náo nhiệt và sự háo hức khiến những cơn mưa trở nên nhẹ nhàng hơn với những người chờ đợi.

Người dân nô nức đổ về trung tâm Thủ đô

Nhiều người từ các tỉnh thành khác cũng đổ về Thủ đô với niềm tự hào và háo hức, góp phần tạo nên sắc màu rộn ràng cho ngày hội lớn của cả dân tộc.

Nguồn: Thông tin Chính phủ

Trên nhiều tuyến đường, lực lượng địa phương dựng nhà bạt dã chiến, bố trí tình nguyện viên hỗ trợ phát nước, đồ ăn nhẹ và ghế ngồi cho bà con.

Song song, nhiều hộ dân và cửa hàng đã tự nguyện mở cửa, sắp xếp bàn ghế ngoài hiên để cùng nhau theo dõi đoàn diễu binh. Những hành động giản dị ấy biến vỉa hè thành “khán đài cộng đồng”, nơi người quen và cả những người chưa từng gặp cũng có thể ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện và chờ đợi trong không khí đoàn kết, ấm áp.

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80