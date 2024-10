Kinh tế Trục vớt thành công tàu đánh cá của ngư dân Cửa Lò bị chìm Sau nhiều giờ vất vả, người dân cùng lực lượng chức năng phường Nghi Thuỷ đã trục vớt thành công thuyền đánh cá bị chìm.

Thuyền câu của anh Nguyễn Văn Quế bị chìm khi đang neo đậu. Ảnh: T.P

Theo thông tin từ ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghi Thuỷ cho biết, khoảng 8h sáng nay, thuyền câu mang biển kiểm soát 73168TS của ngư dân Nguyễn Văn Quế đang neo đậu tại bến, khu vực phía Bắc chợ bến cá thì bị chìm.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân hỗ trợ gia đình anh Quế trục vớt thuyền. Ảnh: T.P

Nhận được tin báo, lực lượng hội viên nông dân, ngư dân đã phối hợp với lực lượng quân sự, công an phường hỗ trợ gia đình trục vớt thuyền. Do trời mưa to nên việc trục vớt khá vất vả.

Sau gần 2 giờ đồng hồ vật lộn giữa mưa lớn, chiếc thuyền được trục vớt thành công. Thuyền bị hư hỏng hai máy, mô tơ và toàn bộ điện chiếu sáng.

Hiện thuyền đã được trục vớt thành công song bị hư hỏng nặng. Ảnh: T.P

Nguyên nhân thuyền chìm là do sự cố hỏng van khóa nước, mưa to, nước tràn vào thuyền gây ngập.